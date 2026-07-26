Sin anuncios para el campo, Milei dijo que "la energía y la minería financiarán la quita de retenciones"

En esa línea, recordó que el campo genera el 60% de las divisas del país y vinculó una futura reducción de las retenciones con el crecimiento de otros sectores exportadores. “Hoy, la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Nosotros queremos señalarles que presenta una oportunidad: el crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero crecimiento del campo pujante en las próximas décadas”, sostuvo.