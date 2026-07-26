Política

Sin anuncios para el campo, Milei dijo que "la energía y la minería financiarán la quita de retenciones"

En la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires, el mandatario ratificó el rumbo económico y destacó el aporte del agro a las exportaciones.

Javier Milei, durante su discurso en la Exposición Rural. FOTO X @LLibertadAvanza
Javier Milei, durante su discurso en la Exposición Rural. FOTO X @LLibertadAvanza
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei respaldó al campo este domingo en la Exposición Rural de Buenos Aires, aunque no anunció la baja de retenciones esperada por los productores.
  • El mandatario defendió su plan económico, destacó que el agro aporta el 60% de las divisas y aclaró que la quita de tributos dependerá de la consolidación fiscal.
  • Milei sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la futura baja de retenciones, proyectando un esquema exportador diversificado a largo plazo.
Resumen generado con IA

Javier Milei participó este domingo en el acto de inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires, con un discurso de fuerte respaldo al sector agropecuario, aunque sin concretar el anuncio que buena parte de los productores esperaba. 

Pese a las expectativas generadas en torno a una eventual reducción de las retenciones, el mandatario evitó hacer precisiones sobre nuevas medidas y sostuvo que la eliminación de esos tributos dependerá de la consolidación del programa económico.

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Ante productores, empresarios y dirigentes rurales, Milei defendió el rumbo de su gestión y aseguró que su administración continuará avanzando para reducir la presión impositiva sobre el agro. "Ustedes son los protagonistas de este cambio, y nuestra labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", afirmó.

El mandatario libertario también destacó el desempeño del complejo agroexportador. “La carne vacuna está viviendo un momento histórico; la exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses. El mercado de EEUU es una máquina de batir récords”, expresó, sin hacer referencia a la baja del consumo interno debido a la caída histórica del poder adquisitivo de los argentinos.

En esa línea, recordó que el campo genera el 60% de las divisas del país y vinculó una futura reducción de las retenciones con el crecimiento de otros sectores exportadores. “Hoy, la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Nosotros queremos señalarles que presenta una oportunidad: el crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero crecimiento del campo pujante en las próximas décadas”, sostuvo.

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“Nunca más debemos decir que el campo no genera empleo. Si convertir tierra en proteínas no fuera suficiente, el sector implica un cuarto del empleo formal de todo el país. Cuando al campo le va bien, a todo el interior y a toda la Argentina le va bien”, agregó, consignó el diario "La Nación".

Comitiva

Milei llegó al predio de la Sociedad Rural Argentina minutos antes de las 11, acompañado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí fue recibido por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, junto con integrantes del gabinete nacional y otras autoridades.

Aunque Caputo había anticipado que no habría “ningún anuncio en particular”, en los días previos habían cobrado fuerza las versiones sobre una posible reducción gradual de los derechos de exportación para la carne vacuna.

Tal como habían señalado fuentes de la Casa Rosada, el discurso presidencial estuvo enfocado en respaldar al sector agropecuario y en mostrar sintonía con Nicolás Pino, quien busca la reelección al frente de la Sociedad Rural Argentina.

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La ceremonia comenzó poco después de las 11, tras la apertura del predio y el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Luego de la interpretación del Himno Nacional se proyectó un video por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y, posteriormente, hablaron Pino y Milei.

Finalizados los discursos, se desarrolló el tradicional desfile de campeones y de maquinaria agrícola, que este año fue reprogramado para después de las alocuciones oficiales. El acto, realizado de manera excepcional un domingo, concluyó cerca de las 13.30.

El cambio de fecha respondió a un pedido del gobierno libertario, debido al viaje que Milei realizó a Brasil para participar del acto en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Si bien no anunció una baja de las retenciones para la carne vacuna -que tributa un 5%, en un esquema similar al de la soja, el maíz, el girasol y el sorgo-, el mandatario repasó las principales medidas adoptadas por su gestión en favor del sector.

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