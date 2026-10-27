Dani La Chepi habló del caso de bullying en Catamarca y contó lo que vivió su hija

Dani La Chepi compartió una reflexión sobre el bullying escolar luego de que se viralizara el caso de una estudiante de Catamarca que denunció agresiones de sus compañeras. La actriz e influencer cuestionó que se minimicen estas conductas por la edad de quienes las protagonizan y pidió que las familias y las instituciones educativas intervengan ante las señales de hostigamiento.