Dani La Chepi habló del caso de bullying en Catamarca y contó lo que vivió su hija

Resumen para apurados
- Dani La Chepi cuestionó la justificación del bullying escolar tras viralizarse el caso de una alumna acosada en Catamarca, y exigió mayor intervención de familias e instituciones.
- La influencer recordó el maltrato físico y las burlas que sufrió su propia hija en el colegio, criticando que las autoridades educativas suelan minimizar estas conductas violentas.
- El debate reaviva la discusión sobre la responsabilidad parental y educativa para detectar y frenar a tiempo el acoso escolar, evitando normalizar agresiones entre menores.
Dani La Chepi compartió una reflexión sobre el bullying escolar luego de que se viralizara el caso de una estudiante de Catamarca que denunció agresiones de sus compañeras. La actriz e influencer cuestionó que se minimicen estas conductas por la edad de quienes las protagonizan y pidió que las familias y las instituciones educativas intervengan ante las señales de hostigamiento.
A través de las redes sociales, también recordó experiencias que atravesó su hija, Isa, durante el jardín de infantes y la escuela primaria. Según relató, la niña sufrió episodios de agresión física y burlas por su aspecto, situaciones ante las que decidió hablar con las autoridades escolares y con familiares de las alumnas involucradas.
Dani La Chepi cuestionó que se justifique el bullying porque los chicos son pequeños
La reflexión de Dani La Chepi surgió después de que circulara un video relacionado con un caso de presunto acoso escolar en el Colegio Pía Didoménico, en Catamarca. En la grabación, una adolescente reconoció haber participado en situaciones de hostigamiento contra una compañera de sexto año durante el viaje de egresados a Bariloche.
A partir de ese episodio, la influencer puso el foco en la responsabilidad de los adultos y cuestionó que las agresiones entre estudiantes se consideren simples conflictos propios de la edad. “¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque son chicos?”, planteó.
En su mensaje, también señaló que muchas familias se preocupan por enseñarles a sus hijos a defenderse de las burlas, pero no siempre prestan la misma atención a la necesidad de educarlos para que no agredan a otros.
“Nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos se puedan defender del bullying, pero cuánto nos ocupamos de enseñarles a que ellos no hagan bullying”, expresó. “Nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos se puedan defender del bullying, pero cuánto nos ocupamos de enseñarles a que ellos no hagan bullying”, expresó.
El episodio que vivió su hija Isa durante el jardín de infantes
Al compartir su experiencia personal, Dani La Chepi contó que su hija fue víctima de una situación de agresión cuando todavía asistía al jardín. Según recordó, otra niña la acorraló contra una pared y, tras enterarse de lo sucedido, decidió acudir a la institución para pedir explicaciones.
La actriz señaló que una docente intervino y que el establecimiento actuó después de su reclamo. También contó que posteriormente habló directamente con la madre de la niña involucrada. De acuerdo con su testimonio, después de esa conversación las agresiones no volvieron a repetirse. “Nunca más se metieron con mi hija”, aseguró.
De acuerdo con su testimonio, después de esa conversación las agresiones no volvieron a repetirse. “Nunca más se metieron con mi hija”, aseguró.
La influencer también expresó su preocupación por el origen de algunas conductas violentas y consideró que los chicos pueden reproducir expresiones o comportamientos que escuchan en sus entornos cotidianos.
Las burlas que sufrió Isa en la primaria y el reclamo de Dani La Chepi
La situación, según contó la actriz, volvió a presentarse durante la escuela primaria. En esa etapa, Isa recibía comentarios sobre el vello de sus brazos, al punto de que comenzó a evitar las remeras de manga corta durante el verano.
“‘Mamá, me cargan porque tengo muchos pelos en los brazos’ y en verano no quería ir con manga corta”, recordó Dani La Chepi al reproducir las palabras de su hija.
Ante las burlas, la influencer acudió a la dirección del colegio para plantear lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, afirmó que en una oportunidad recibió como respuesta que eran “cosas de chicos”.
La explicación no la conformó y decidió buscar otra instancia de diálogo con la familia de una de las alumnas involucradas. Como no había tenido contacto con los padres, contó que habló con la abuela de la niña y le explicó lo que sucedía.
Según su relato, después de esa conversación cesaron las burlas. La actriz utilizó estas experiencias para insistir en la importancia de que los adultos no desestimen las señales de maltrato ni esperen a que las consecuencias sean mayores para actuar.
El mensaje de Dani La Chepi a las familias y las escuelas
En su reflexión, la influencer pidió a madres y padres que escuchen a sus hijos cuando cuentan que atraviesan situaciones de hostigamiento, pero también que revisen las conductas que pueden estar teniendo sus propios chicos.
“Si viene tu nene o tu nena y te dice: ‘Está pasando esto’, involucrate”, expresó. Y agregó: “Vos decilo, vos sos la adulta”.
Además, cuestionó la falta de respuestas cuando las instituciones educativas interpretan las agresiones como conflictos menores entre compañeros. Para ella, la intervención de los adultos resulta fundamental para evitar que estas situaciones se naturalicen.
“La educación empieza por casa, ya lo sabemos, pero no mirar para otro lado también educa”, afirmó.
Su mensaje puso el acento tanto en la responsabilidad de las familias como en el papel de las escuelas, que deben prestar atención a las denuncias de los estudiantes y actuar frente a las situaciones de violencia.
Qué pasó en el caso de bullying escolar de Catamarca
El episodio que motivó la reflexión de Dani La Chepi se conoció a partir de un video publicado en Instagram por una estudiante vinculada al Colegio Pía Didoménico, en Catamarca.
En la grabación, la adolescente describió situaciones de hostigamiento contra una compañera de sexto año durante el viaje de egresados a Bariloche. Entre los hechos que mencionó hubo burlas, insultos reiterados y un episodio en el que arrojó agua sobre la víctima.
El testimonio generó repercusiones en las redes sociales y volvió a poner en discusión la violencia entre estudiantes y la manera en que se abordan estos casos.
A partir de lo ocurrido, la reflexión de Dani La Chepi amplió la conversación hacia una cuestión central: la necesidad de que las familias y las instituciones educativas escuchen a los chicos, reconozcan las señales de acoso escolar e intervengan sin justificar las agresiones por la edad de quienes las ejercen.