Política

Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y reconoció el triunfo de Lula: "La gente decide en las urnas"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió el resultado del balotaje en Brasil, pese a las diferencias ideológicas con el mandatario electo.

PATRICIA BULLRICH. ARCHIVO.
PATRICIA BULLRICH. ARCHIVO.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil y se diferenció de Javier Milei, quien respaldó a Flávio Bolsonaro, defendiendo el voto popular.
  • El Gobierno confirmó que no felicitará a Lula por diferencias ideológicas. En paralelo, Bullrich faltó a la reunión de gabinete y cuestionó la persecución judicial a la oposición.
  • El posicionamiento evidencia matices dentro del oficialismo argentino y anticipa una relación bilateral compleja y pragmática con el nuevo gobierno del principal socio del Mercosur.
Resumen generado con IA

Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y volvió a marcar diferencias con Javier Milei, quien había respaldado con fuerza a Flávio Bolsonaro, rival del líder del Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado en su cuenta de X.

La senadora libertaria también defendió a Flávio Bolsonaro, líder del Partido Liberal, al destacar que “hizo una enorme elección”. En ese contexto, planteó una reflexión sobre la calidad institucional y advirtió sobre los riesgos de una democracia en la que las consecuencias para los dirigentes dependan del resultado electoral.

“Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, sostuvo.

Tras la derrota en el balotaje, la Justicia brasileña le había prohibido salir del país. Sin embargo, el dirigente liberal decidió fugarse a Estados Unidos a través de la Argentina.

Bullrich cuestionó esa situación y afirmó: “La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

La postura del Gobierno frente a Lula

Las declaraciones de la exministra de Seguridad se conocieron en medio de una escalada de tensión entre el Gobierno argentino y la administración de Lula. La Casa Rosada confirmó que no felicitará oficialmente al mandatario brasileño por su victoria en el balotaje.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que el Gobierno “tomó nota” del resultado electoral y que no habrá “un comunicado oficial” al respecto.

“En 2023, cuando Milei fue electo presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. No va a haber un comunicado oficial. El Presidente no es un hipócrita. La diferencia ideológica es real”, sostuvo.

La ausencia de Bullrich en la reunión de Gabinete

La jefa del bloque libertario en el Senado tampoco participó de la reunión de Gabinete del lunes, al día siguiente de la victoria de Lula en el balotaje.

Consultados por TN, desde la Casa Rosada aseguraron que Bullrich estaba camino al encuentro cuando debió cancelar su participación por motivos personales. “No tiene lectura política”, afirmaron.

Desde el entorno de la exministra de Seguridad convalidaron esa explicación, aunque una fuente de su confianza reconoció que la ausencia respondió a una combinación de dos factores: “Un tema personal y pocas ganas de ir”.

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