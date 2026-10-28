Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y reconoció el triunfo de Lula: "La gente decide en las urnas"

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado en su cuenta de X.