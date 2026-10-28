Bullying en Catamarca: la alumna denunciada interpuso un amparo para evitar su expulsión

La joven de 18 años acusada de bullying a su compañera en un viaje de egresados interpuso un recurso de amparo contra la Institución Privada Pía Didoménico, luego de que el colegio decidiera su expulsión y el pase a un nuevo centro educativo. La medida presentada ante la Justicia de Catamarca busca que la estudiante continúe bajo la órbita de la institución en su misma división mediante cursado no presencial, con la posibilidad de rendir las evaluaciones correspondientes y obtener la acreditación final.