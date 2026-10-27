Política

La respuesta del Gobierno sobre la salud de Javier Milei no conformó a ATE

La Secretaría General de la Presidencia contestó el pedido del sindicato, pero no adjuntó certificados médicos ni estudios que acrediten la aptitud psicofísica del mandatario. Rodolfo Aguiar calificó la respuesta de “incompleta y evasiva” y anticipó una nueva presentación.

Javier Milei.
Javier Milei.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ATE rechazó en Argentina la respuesta del Gobierno sobre la salud de Javier Milei al omitir certificados médicos y exigirá pruebas de su aptitud psicofísica.
  • El gremio basó su solicitud en la Ley de Empleo Público y la Constitución, cuestionando que Presidencia derivó el trámite sin adjuntar estudios profesionales respaldatorios.
  • El sindicato presentará otro requerimiento formal e impulsará un proyecto para que los candidatos a cargos electivos deban presentar aptitud psicofísica desde 2027.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional respondió al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que informe sobre la salud psicofísica del presidente Javier Milei. Sin embargo, la contestación de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no incluyó los certificados médicos ni los estudios que reclamaba el gremio.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la respuesta oficial y sostuvo que la documentación solicitada resulta necesaria para acreditar la aptitud del mandatario para ejercer el cargo. “La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, afirmó.

Aguiar consideró que la contestación fue “incompleta y evasiva” y adelantó que el sindicato realizará una nueva presentación para exigir certificados firmados por profesionales habilitados. Según explicó, el objetivo es contar con información respaldada por documentación médica y evitar que la falta de precisiones alimente especulaciones.

Qué reclama ATE sobre la salud de Javier Milei

El sindicato fundamenta su pedido en el artículo 4, inciso c), de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N.º 25.164, que establece la aptitud psicofísica como requisito para ingresar a la Administración Pública Nacional.

ATE sostiene que la respuesta oficial no satisfizo el requerimiento inicial, ya que no incluyó los estudios complementarios ni los certificados médicos solicitados. Por ese motivo, insistirá con un nuevo pedido para que la documentación sea presentada por profesionales con título y matrícula habilitantes.

La presentación original había sido enviada a la Jefatura de Gabinete, con copia a la Presidencia, y posteriormente fue derivada a la Secretaría General. El gremio también invocó el artículo 88 de la Constitución Nacional para argumentar que la cuestión tiene relevancia pública e institucional.

La iniciativa de ATE para los candidatos a cargos electivos

Además del reclamo por la salud de Milei, ATE anunció que impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, las personas que se postulen a cargos electivos deban someterse a un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud psicofísica.

Aguiar también cuestionó algunas de las últimas apariciones públicas del Presidente y sus expresiones contra periodistas, aunque insistió en que el planteo del sindicato apunta a obtener información documentada sobre su aptitud para ejercer la Presidencia.

“Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas”, sostuvo el dirigente sindical.

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