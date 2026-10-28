Domingo Cavallo volvió a cuestionar al Gobierno de Milei: “Manejan el tipo de cambio como Moreno”

Resumen para apurados
- Domingo Cavallo criticó en Ahora Play la política cambiaria de Javier Milei por intervenir el dólar, comparando su manejo con el control de precios de Guillermo Moreno.
- El economista exigió levantar el cepo y liberar el mercado de divisas, al tiempo que defendió la emisión de pesos para acumular reservas como se hizo en la convertibilidad.
- Cavallo advirtió que el estancamiento económico complicará el futuro electoral de Milei si no modifica el rumbo y unifica las reglas financieras y tributarias.
Domingo Cavallo volvió a cuestionar la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la administración del dólar contradice los principios de libertad económica que defiende el mandatario. “Al fin y al cabo, manejan el tipo de cambio como manejaba los precios Moreno”, afirmó, en referencia a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante las gestiones kirchneristas.
En una entrevista con Ahora Play, el ex ministro de Economía señaló que las restricciones que todavía rigen para las empresas vulneran los derechos de propiedad y se alejan de un sistema de libre mercado.
Además, apuntó contra el papel de Luis Caputo, y del Banco Central (BCRA) en la administración de las divisas, aunque atribuyó las principales decisiones a Milei.
“El ministro de Economía es Milei”, afirmó. Para Cavallo, existe una contradicción entre las ideas que promueve el jefe de Estado y el funcionamiento actual del sistema monetario, cambiario y financiero.
Cavallo pidió eliminar las restricciones cambiarias
El ex funcionario cuestionó que los exportadores, salvo aquellos que acceden a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), no tengan plena disponibilidad de los dólares que generan.
Según explicó, deben liquidar esas divisas en el mercado oficial, mientras que las empresas que necesitan moneda extranjera para capital de trabajo o inversiones enfrentan limitaciones para acceder a ella.
“Hay una confusión conceptual muy grande”, sostuvo al referirse a la orientación económica del Gobierno. En ese sentido, reclamó que tanto las personas como las empresas puedan disponer libremente de sus divisas y que la cotización surja de la oferta y la demanda.
“Libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe una barbaridad. Libertad cambiaria significa que el que genera la divisa sea dueño de la divisa y que el que necesita comprar divisas para cualquier motivo tenga que ir a un mercado, no al Banco Central”, explicó.
Cavallo también consideró que el BCRA debería tener una participación más acotada en el mercado. Según su planteo, el organismo tendría que comprar dólares para acumular reservas y cumplir con sus obligaciones, y venderlos cuando disponga de recursos suficientes para moderar movimientos transitorios de la cotización.
Además, propuso establecer reglas previsibles para las compras de divisas, incluso mediante una pauta diaria de acumulación de reservas. De esa manera, las operaciones no dependerían de decisiones discrecionales de las autoridades monetarias.
Frente al argumento oficial de que el mercado cambiario argentino es demasiado pequeño para establecer un esquema de compras fijas, respondió: “El mercado es chiquito porque lo han achicado”. A su entender, el superávit comercial y los dólares que los argentinos mantienen dentro y fuera del país permitirían ampliar su volumen si se levantaran las restricciones.
La convertibilidad como antecedente y una advertencia electoral
El ex ministro también defendió la posibilidad de que el Banco Central emita pesos para comprar reservas sin que eso implique necesariamente un deterioro de las expectativas económicas. Como antecedente, recordó la primera etapa de la convertibilidad, cuando aumentaron las reservas y se produjo un proceso de remonetización de la economía.
“Si emiten pesos para comprar reservas, eso va a ayudar a que baje el riesgo país”, sostuvo. Según su análisis, una reducción de ese indicador contribuiría a moderar las expectativas de devaluación.
En paralelo, consideró que las condiciones especiales del RIGI para las inversiones deberían extenderse al conjunto de las empresas. Recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le había comentado, durante las discusiones sobre el régimen de incentivos, que Milei esperaba que en dos años todas las compañías recibieran un tratamiento impositivo y financiero similar al previsto para esos proyectos.
Cavallo también reivindicó la convertibilidad como ejemplo de un cambio de régimen que logró modificar las expectativas. “El milagro de la convertibilidad fue cambiar el régimen monetario, cambiario y financiero de una manera que la gente entendiera y que proyectara expectativas de estabilidad”, afirmó.
Según explicó, aquella etapa permitió recuperar el crédito en pesos y dólares, reducir las tasas de interés y favorecer el regreso de capitales argentinos que permanecían fuera del sistema financiero.
Pese a sus críticas, el economista consideró que Milei todavía tiene margen para modificar el rumbo y mejorar las perspectivas de su Gobierno. Sin embargo, advirtió que el estancamiento de distintos sectores puede perjudicar sus posibilidades electorales.
“Si siguen las cosas así como están ahora, yo no sé si va a ganar la elección el año próximo”, señaló. A su entender, el Presidente podría revertir ese escenario si presenta de manera creíble cómo piensa superar las dificultades económicas y modifica las reglas de funcionamiento del sistema.