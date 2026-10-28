Domingo Cavallo volvió a cuestionar al Gobierno de Milei: “Manejan el tipo de cambio como Moreno”

En paralelo, consideró que las condiciones especiales del RIGI para las inversiones deberían extenderse al conjunto de las empresas. Recordó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le había comentado, durante las discusiones sobre el régimen de incentivos, que Milei esperaba que en dos años todas las compañías recibieran un tratamiento impositivo y financiero similar al previsto para esos proyectos.