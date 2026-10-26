Trump cuestionó las elecciones en Brasil tras la victoria de Lula y habló de fraude

Donald Trump volvió a poner a Brasil en el centro de la discusión política regional. Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial, el mandatario estadounidense calificó las elecciones de “fraude” y cuestionó la decisión de extender dos horas el horario de votación. Sin embargo, aseguró que no respaldó a ninguno de los candidatos.