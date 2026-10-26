Seguridad

Juicio por el crimen de Érika: el reencuentro de Gordillo y Sosa fue entre las lágrimas y la indiferencia

La empleada judicial rompió en llanto y no cruzó miradas con Sosa. Su defensa intentará demostrar que eran pareja para solicitar la aplicación de la excusa absolutoria y evitar una condena.

JUSTINA GORDILLO. Su defensa intentará demostrar que era pareja de Sosa para solicitar la aplicación de la excusa absolutoria y evitar una condena.
JUSTINA GORDILLO. Su defensa intentará demostrar que era pareja de Sosa para solicitar la aplicación de la excusa absolutoria y evitar una condena. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Justina Gordillo y Sosa se reencontraron en los tribunales al iniciarse el juicio por el crimen de Érika Álvarez para responder ante la Justicia por el hecho.
  • Durante la audiencia, Gordillo lloró e ignoró a Sosa, mientras su defensa busca probar que eran pareja para pedir una excusa absolutoria y evitar una condena.
  • La acreditación del vínculo afectivo resultará determinante para que el tribunal resuelva si exime a Gordillo de responsabilidad penal o si le impone una pena.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas FemicidioErika Antonella ÁlvarezÉrika Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comienza hoy el juicio oral por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Comienza hoy el juicio oral por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo más popular
Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
1

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
2

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
3

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos
4

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
5

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
5

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Más Noticias
Grietas, cuevas y nieve: el desafío de los rescatistas para encontrar a Moyano en las zonas más difíciles del Ñuñorco

Grietas, cuevas y nieve: el desafío de los rescatistas para encontrar a Moyano en las zonas más difíciles del Ñuñorco

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La nieve y la escasa visibilidad complican la búsqueda de Raúl Moyano

La nieve y la escasa visibilidad complican la búsqueda de Raúl Moyano

Comentarios