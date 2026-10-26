Juicio por el crimen de Érika: el reencuentro de Gordillo y Sosa fue entre las lágrimas y la indiferencia

Resumen para apurados
- Justina Gordillo y Sosa se reencontraron en los tribunales al iniciarse el juicio por el crimen de Érika Álvarez para responder ante la Justicia por el hecho.
- Durante la audiencia, Gordillo lloró e ignoró a Sosa, mientras su defensa busca probar que eran pareja para pedir una excusa absolutoria y evitar una condena.
- La acreditación del vínculo afectivo resultará determinante para que el tribunal resuelva si exime a Gordillo de responsabilidad penal o si le impone una pena.
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