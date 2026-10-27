“El que trabaja en la Estación Experimental siente orgullo”, dijo Hernán Salas, director técnico de la institución

La decisión de que la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) participe en la XIX edición de “La Noche de los Museos”, que se llevará a cabo este sábado, empezó a partir de el deseo de mostrar a la ciudadanía algo que es motivo de orgullo para la familia de esta entidad agrocientífica.
“Todos los que formamos parte de la institución nos identificamos con ella, y sentimos mucho orgullo. Desde siempre aquí se conservó todo: los edificios, los instrumentales antiguos. Claro que se van modernizando y actualizando, pero tratamos de preservar y de no descartar lo antiguo. Entonces, tuvimos la idea de mostrarlo, y empezamos a sondear la posibilidad de hacerlo en este ámbito cultural”, contó a LA GACETA el director técnico de la Eeaoc, Hernán Salas. Añadió que enviaron correos para averiguar con quién debían comunicarse y así se enteraron de la red de museos. Hicieron el trámite y, al tiempo, les respondieron que la Eeaoc calificaba.
Las ideas que surgían, por parte de los integrantes de la comisión, fueron tomando forma, y hoy trabajan contrarreloj. “Es muy destacable que lo estemos haciendo bien a pulmón, genuino y accesible a nuestro bolsillo”, remarcó Salas.
Una de las coordinadoras de la comisión, Silvia Posse, explicó que el trabajo lleva unos dos meses de muchas reuniones y de ir sumando gente, y que el desafío fue elegir qué mostrar. “Quisimos ponernos también en el lugar del espectador; es decir, pensar en qué nos gustaría ver, qué podría llamar la atención. Tenemos muchas cosas para mostrar; y para nosotros es común ver todo, pero para las otras personas no. Entonces, seleccionamos lo que iba a ser interesante”, detalló.
Muchos públicos
La otra coordinadora, Carolina Córdoba, agregó que también pensaron en los más chicos. “Hay como muchos públicos. A ‘La Noche de los Museos’ va la familia; y podés tener un nene de 5 o de 6 años, y la idea era darle algo para que no se aburra. Así que entre las muchas cosas que armamos tenemos una muy puntual para que el nene pueda tocar, mirar y, sobre todo, experimentar, y que se pueda llevar algo de eso”, indicó.
El debut de la Eeaoc en La Noche de los Museos implicó un aprendizaje, hasta en el mínimo detalle. “Tuvimos que investigar cómo se hacen las tarjetas museográficas, porque todo tendrá su tarjeta”, contó Córdoba.
Silvio Salmoiraghi, de prensa de la entidad, contó que puertas adentro se entusiasmaron con la idea de participar del tradicional evento cultural. “Aquí hay mucha gente con la camiseta puesta; seremos más de 50 anfitriones esa noche”, afirmó. Salas suscribió: “El que trabaja en la Eeaoc es orgulloso de su trabajo, de su casa, de su institución”.
La entidad tampoco parte de cero en materia de visitas. “La Eeaoc recibe en forma permanente a colegios -de la Capital y del interior-, a universidades, a grupos de productores. Siempre estamos recibiendo delegaciones. Llegan y, cuando se les cuenta la historia, resulta algo atrapante para todos. Tenemos bastante desarrollada esa gimnasia”, expresó.
Salas considera que esta primera participación en “La Noche de los Museos” funcionará como un ensayo. “De ahí veremos, pero por qué no pensar en el funcionamiento permanente de un museo dentro de la institución”, planteó.