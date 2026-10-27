“El que trabaja en la Estación Experimental siente orgullo”, dijo Hernán Salas, director técnico de la institución

“Todos los que formamos parte de la institución nos identificamos con ella, y sentimos mucho orgullo. Desde siempre aquí se conservó todo: los edificios, los instrumentales antiguos. Claro que se van modernizando y actualizando, pero tratamos de preservar y de no descartar lo antiguo. Entonces, tuvimos la idea de mostrarlo, y empezamos a sondear la posibilidad de hacerlo en este ámbito cultural”, contó a LA GACETA el director técnico de la Eeaoc, Hernán Salas. Añadió que enviaron correos para averiguar con quién debían comunicarse y así se enteraron de la red de museos. Hicieron el trámite y, al tiempo, les respondieron que la Eeaoc calificaba.