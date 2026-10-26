El juicio por el crimen de Érika: “Sosa no la mató y vamos a demostrarlo”, dijo el defensor del acusado.

Abdala, por su parte, cuestionó que se le haya atribuido participación en un supuesto plan de fuga y la búsqueda de un beneficio económico. “Se demostrará que se había pactado un viaje de vacaciones para esa fecha. Ella, con una autorización judicial, viajaría a Buenos Aires con las dos hijas de Sosa para encontrarse con él. Tampoco nos dicen cómo, cuándo y dónde habría consistido su colaboración”, indicó. “Sobre la moto que supuestamente compró ella para que él se fugara, él la adquirió, él la retiró y él la tenía en su poder. Decidieron ponerla a su nombre, pero ella nunca la tuvo”, aclaró.