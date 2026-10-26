Brasil: el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje
El Partido Liberal aceptó el resultado proclamado por la Justicia electoral, aunque cuestionó el gasto social del Gobierno antes de la votación. Flávio Bolsonaro cambió su estrategia judicial y anunció que buscará revocar la fórmula presidencial de Lula y Geraldo Alckmin.
Resumen para apurados
- El Partido Liberal de Brasil reconoció este lunes la victoria electoral de Lula da Silva tras el balotaje, acatando el resultado oficial del Tribunal Superior Electoral.
- Lula se impuso con el 51,7% de votos tras revertir la primera vuelta, mientras Flávio Bolsonaro decidió pedir la revocación de la fórmula por presunto abuso de poder.
- El triunfo encamina a Lula a su cuarto mandato en enero de 2027, aunque la oposición mantendrá demandas en la justicia electoral contra la fórmula ganadora.
El Partido Liberal (PL), que postuló a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, reconoció este lunes la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo. El presidente de la fuerza, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque evitó felicitar al mandatario y cuestionó las políticas de gasto público previas a los comicios.
“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, sostuvo Costa Neto en un comunicado.
El pronunciamiento se conoció después de que Flávio Bolsonaro anunciara que recurriría a la Justicia para pedir la anulación de las elecciones. Sin embargo, este lunes el senador modificó su planteo y afirmó que buscará la revocación de la fórmula presidencial de Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, por presunto abuso de poder político y económico.
Qué dijo el Partido Liberal sobre la victoria de Lula en Brasil
En su comunicado, Costa Neto recordó que Flávio Bolsonaro había terminado la primera vuelta con más de 2,2 millones de votos de ventaja sobre Lula. También calificó de “fuertemente electoralistas” los gastos del Gobierno federal en beneficios sociales durante las semanas previas a la segunda vuelta.
Según el dirigente, ese incremento del gasto público genera dudas sobre la igualdad de condiciones entre los candidatos y puede tener consecuencias económicas. Sin embargo, el documento no presentó cifras que permitieran cuantificar esos desembolsos ni detalló irregularidades concretas.
La posición del titular del PL marcó una diferencia con las primeras declaraciones de Flávio Bolsonaro, quien había rechazado reconocer el resultado electoral tras la derrota.
El senador cuestionó una decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó extender el horario de votación hasta las 19 en todo Brasil. La medida había sido solicitada por la campaña de Lula, que argumentó dificultades en el transporte de votantes. La campaña de Bolsonaro también había pedido una extensión horaria, aunque para 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por problemas climáticos y cortes de rutas y energía.
Flávio Bolsonaro cambió su estrategia judicial tras la derrota
El lunes, el senador anunció en un video difundido en redes sociales que buscará la revocación de la fórmula de Lula y Alckmin por presunto abuso de poder político y económico. De ese modo, dejó de insistir públicamente en la anulación de toda la elección.
La campaña de Bolsonaro ya había presentado acciones judiciales contra la fórmula oficialista ante el Tribunal Superior Electoral. Una de ellas, presentada el 28 de septiembre, cuestionó el presunto uso de la estructura del Ministerio de Cultura. Otra, presentada el 21 de octubre, apuntó contra la difusión oficial de información sobre beneficios sociales.
Además, el TSE admitió a trámite una tercera acción vinculada con el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema durante el Carnaval de 2027. Hasta el momento consignado en la información, no había una decisión de fondo sobre esas presentaciones.
Cómo fue el resultado del balotaje en Brasil
La segunda vuelta dejó una de las disputas presidenciales más ajustadas desde el regreso de la democracia a Brasil. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, según los datos del TSE.
Sin embargo, el resultado del balotaje revirtió esa ventaja. Con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula alcanzó el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro obtuvo el 48,2%.
Con este triunfo, Lula se encamina a iniciar un cuarto mandato presidencial, el segundo consecutivo. Otros partidos que habían respaldado a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, entre ellos Republicanos, União Brasil y Podemos, también habían reconocido la victoria del mandatario.
El Tribunal Superior Electoral tiene plazo hasta el 18 de diciembre para diplomar a Lula y Alckmin, mientras que la investidura está prevista para el 5 de enero de 2027.