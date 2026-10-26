Brasil: el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje

El senador cuestionó una decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó extender el horario de votación hasta las 19 en todo Brasil. La medida había sido solicitada por la campaña de Lula, que argumentó dificultades en el transporte de votantes. La campaña de Bolsonaro también había pedido una extensión horaria, aunque para 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por problemas climáticos y cortes de rutas y energía.