Política

El "acople de los delegados", un tucumano con Bullrich y un festejo bandeño

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

FACEBOOK MIKI GONZÁLEZ / EL ACOPLE DE LOS DELEGADOS
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Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La política tucumana registra reacomodamientos entre el PJ de Jaldo y dirigentes afines a Bullrich con miras a futuros comicios provinciales.
  • La dinámica abarca acuerdos de delegados comunales, actos locales y contactos de figuras provinciales como Pablo Walter a nivel nacional.
  • Estas maniobras y festejos territoriales anticipan las disputas de poder y el armado de alianzas para las elecciones de 2027 en Tucumán.
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Temas Osvaldo JaldoPatricia BullrichPablo WalterPartido JusticialistaDimes y diretesElecciones 2027
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