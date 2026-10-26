El "acople de los delegados", un tucumano con Bullrich y un festejo bandeño

Resumen para apurados
- La política tucumana registra reacomodamientos entre el PJ de Jaldo y dirigentes afines a Bullrich con miras a futuros comicios provinciales.
- La dinámica abarca acuerdos de delegados comunales, actos locales y contactos de figuras provinciales como Pablo Walter a nivel nacional.
- Estas maniobras y festejos territoriales anticipan las disputas de poder y el armado de alianzas para las elecciones de 2027 en Tucumán.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium