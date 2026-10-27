La Estación Experimental debuta en “La Noche de los Museos”

Aunque la cuestión temporal no aparece en la definición del vocablo museo que da la Real Academia española, muchas personas asociarían rápidamente el concepto con el pasado. Y no sería del todo inexacto, desde el punto de vista de que la mayoría de estas instituciones en el mundo conservan objetos o registros que fueron elaborados en tiempos pretéritos, o que se generaron en un presente, pero sin pretensión de desarrollo ulterior -una colección de arte, por ejemplo-. Sin embargo, en la XIX edición de “La Noche de los Museos”, que se llevará a cabo el sábado, el público tendrá la oportunidad de visitar una institución que tiene mucho pasado, pero que también ofrecerá al visitante presente y, sobre todo, futuro. La Estación experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) debutará en este evento con la idea de mostrar la historia de la entidad agrocientífica -y de las agroindustrias de Tucumán-, pero también las investigaciones que están llevando a cabo las diferentes áreas.
En una entrevista exclusiva con LA GACETA, el director técnico de la Eeaoc, Hernán Salas, reconoció que la propuesta les representa un desafío. “No nos gustaría que se vea la Eeaoc como un museo, como algo que ‘ya fue’, porque justamente la Eeaoc, al trabajar en ciencia, en investigación, en transferencia y en desarrollo, tiene la enorme obligación de estar permanentemente actualizada y procurando implementar lo más moderno en tecnología para el desarrollo agroindustrial”, sostuvo.
En ese sentido, adelantó que esa vocación de actualización también tendrá su lugar en la muestra. “Es muy valioso contar y mostrar la historia, porque es de dónde venimos. Pero nos parece también muy importante mostrar hacia dónde vamos; y aquí se presentan todos los avances biotecnológicos y tecnológicos en general que se están implementando para las nuevas investigaciones”, contó.
Salas explicó que la iniciativa nació de la identificación de quienes integran la familia de la Eeaoc, que preservan con orgullo los edificios y los instrumentales antiguos. “Siempre estuvo latente y presente la idea de un museo en la Eeaoc; hoy, si bien no podemos hablar de que esté constituido un museo, es empezar a transitar ese anhelo de mucha gente que pasó y valoró -y sigue valorando- la institución”, señaló.
El directivo contrastó el conocimiento que el sector productivo tiene de la entidad con el del resto de la comunidad. “El productor y el industrial de la región conoce perfectamente qué es, qué hace y el valor que tiene la Eeaoc. Pero ‘doña Rosa’ no. Me atrevo a decir que un porcentaje elevadísimo de personas de Tucumán no sabe ni siquiera dónde queda la Eeaoc. Entonces, nos parece muy importante empezar a visibilizarla; no sólo en los aspectos técnicos, sino también en el aspecto humano, comunitario; para que el ciudadano de a pie de Tucumán sepa que esta institución fue y es un valor fundamental en el desarrollo de la provincia”, manifestó.
Comisión
Una de las coordinadoras de la comisión que trabaja en la muestra, Silvia Posse, contó que ese desconocimiento se percibe incluso en el trato cotidiano. “Todos los visitantes quedan asombrados por cómo está de bien preservado el patrimonio de la Eeaoc. Incluso, cuando venimos en Uber, los choferes quedan asombrados, porque nadie sabe qué hay acá y quedan sorprendidísimos. Creemos que la forma de visibilizar un poco esto es presentarnos en La Noche de los Museos”, indicó.
La otra coordinadora, Carolina Córdoba, explicó que la decisión de participar en este ya tradicional evento responde a la política de comunicación de la entidad. “La Eeaoc tiene una estrategia de difusión de ciencia, que está muy dirigida al productor. Pero en la comunidad todavía no estábamos posicionados. Como que la gente sabe que estamos, pero no sabe qué hacemos aquí. Entonces, la idea era tomar este evento como una estrategia más de difusión de ciencia y demostrar no solo la historia que venimos contando desde hace 117 años, sino también lo que estamos haciendo hoy”, subrayó. Añadió que se inspiraron en cómo están haciendo entidades similares de Alemania, país donde nació “La Noche de los Museos”: “Ellos tienen una muestra de ciencia actual; y eso nos habilita a que también nosotros mostremos qué estamos haciendo hoy, hacia dónde vamos”.
Según Córdoba, a quienes suelen visitan la Eeaoc (escuelas, grupos de productores, representantes de entidades similares, entre otros) se les muestra solo una parte de la institución. “Y hay tantas cosas valiosas: caja de entomología de 1900, libros que rondan lo incunable, premios, reconocimientos. Hay cosas para mostrar, y la comunidad tiene que saber que nosotros somos la única institución de la provincia que hace ciencia; es supervalioso”, subrayó. Y precisó que otras entidades que hacen ciencia, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), dependen de la Nación.
Silvio Salmoiraghi -responsable del área de prensa-, adelantó que mostrarán una línea de tiempo que marcará los hitos de los 117 años, vinculados con el establecimiento de industrias y la diversificación de la producción. También destacó el estado en que se conservan algunas piezas; mobiliario y elementos de principios del siglo pasado.
“La Noche de los Museos”, organizada por la Red de Museos de Tucumán, invita a recorrer las instituciones participantes durante un horario nocturno. Quienes quieran conocer la Eeaoc deben llegarse este sábado, de 19 a 23, a la sede central, de avenida William Cross 3.150, Las Talitas.
Habrá recorrido libre y música en vivo desde las 19.