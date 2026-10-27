La Estación Experimental debuta en “La Noche de los Museos”

Aunque la cuestión temporal no aparece en la definición del vocablo museo que da la Real Academia española, muchas personas asociarían rápidamente el concepto con el pasado. Y no sería del todo inexacto, desde el punto de vista de que la mayoría de estas instituciones en el mundo conservan objetos o registros que fueron elaborados en tiempos pretéritos, o que se generaron en un presente, pero sin pretensión de desarrollo ulterior -una colección de arte, por ejemplo-. Sin embargo, en la XIX edición de “La Noche de los Museos”, que se llevará a cabo el sábado, el público tendrá la oportunidad de visitar una institución que tiene mucho pasado, pero que también ofrecerá al visitante presente y, sobre todo, futuro. La Estación experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) debutará en este evento con la idea de mostrar la historia de la entidad agrocientífica -y de las agroindustrias de Tucumán-, pero también las investigaciones que están llevando a cabo las diferentes áreas.