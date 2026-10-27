Elevate Tucumán cierra hoy su edición 2026

¿Cómo se transforma una idea en un emprendimiento? Esa es una de las preguntas que atraviesan Elevate Tucumán, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes secundarios al mundo empresarial a través de experiencias prácticas y el acompañamiento de quienes ya desarrollan sus propios negocios. Hoy, el programa tendrá su encuentro de cierre en el teatro Mercedes Sosa, donde alumnos, docentes, empresarios y referentes del ecosistema emprendedor compartirán los resultados del trabajo realizado durante el año.