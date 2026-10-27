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Elevate Tucumán cierra hoy su edición 2026

El encuentro se realizará de 9 a 12, en el teatro Mercedes Sosa. Los detalles.

ENTUSIASMO. Los jóvenes mostraron interés en la primera edición.
ENTUSIASMO. Los jóvenes mostraron interés en la primera edición.
Por Redacción Economía Hace 5 Hs

¿Cómo se transforma una idea en un emprendimiento? Esa es una de las preguntas que atraviesan Elevate Tucumán, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes secundarios al mundo empresarial a través de experiencias prácticas y el acompañamiento de quienes ya desarrollan sus propios negocios. Hoy, el programa tendrá su encuentro de cierre en el teatro Mercedes Sosa, donde alumnos, docentes, empresarios y referentes del ecosistema emprendedor compartirán los resultados del trabajo realizado durante el año.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de Tucumán. La edición 2026 involucra a unos 450 estudiantes de 15 cursos, distribuidos en cinco localidades de la provincia, y cuenta con la participación de 26 empresarios que asumieron el rol de mentores. Para el encuentro se registraron cerca de 1.500 inscriptos.

Elevate Tucumán: los chicos de la Normal buscaron darles valor a los gustos personales para crear algo entre todos

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La propuesta apunta a que los jóvenes puedan pasar de una idea inicial a un proyecto concreto, con las herramientas necesarias para analizar su viabilidad y pensar cómo llevarlo adelante. El proceso incluye cuestiones que van más allá de la creatividad: investigar las necesidades de posibles clientes, organizar las tareas, calcular costos, establecer precios, administrar recursos y evaluar alternativas frente a los problemas que aparecen durante el desarrollo de un producto o servicio.

El trabajo se realiza junto con empresarios que comparten sus conocimientos y experiencias con los alumnos. De esa manera, las herramientas vinculadas con el emprendedurismo se trasladan a situaciones reales y permiten que los estudiantes conozcan algunos de los desafíos que implica poner en marcha una iniciativa.

SEDE. El escenario del Mercedes Sosa recibirá el cierre de la iniciativa. SEDE. El escenario del Mercedes Sosa recibirá el cierre de la iniciativa.

La experiencia también busca desarrollar habilidades que pueden resultar útiles más allá de la creación de un negocio, como el trabajo en equipo, la comunicación, la planificación, la autonomía y la toma de decisiones. Para los mentores, el acompañamiento supone, a su vez, adaptar sus conocimientos a las necesidades y posibilidades de cada grupo de estudiantes.

Cuatro proyectos competirán en el Desafío Pitch

Uno de los momentos de la jornada será la final del Desafío Pitch Elevate, en la que cuatro equipos presentarán sus propuestas ante el público, que elegirá al ganador definitivo. Los finalistas llegaron a esta instancia después de una etapa de difusión y participación en redes sociales.

Dos de los proyectos pertenecen a la Escuela de Comercio Alejandro Heredia, de Tafí Viejo. Se trata de Tres Estrellas, acompañado por Ana Ledesma Padilla y Flopy de Zavalía, y Esencia Lemon, cuyo mentor es Gonzalo Costal.

Tu experiencia puede cambiar decisiones, Elevate abre su convocatoria a mentores

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Los otros dos equipos representan a instituciones del interior tucumano. Creando Sabores, de la Escuela Media de Arcadia, cuenta con la mentoría de Nicolás Barbieri, mientras que Esencias Regionales, de la Escuela de Comercio de Alberdi, es acompañado por David Vargas.

La instancia permitirá que los equipos expongan sus ideas ante los asistentes y pongan en juego lo aprendido durante el desarrollo de sus proyectos. Además de la presentación, la votación del público definirá cuál de las cuatro propuestas será reconocida como ganadora del desafío.

Jacobo Cohen Imach, en Elevate Tucumán: "No se trata solo de usar la tecnología, sino de saber qué hacer con ella"

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Elevate Tucumán busca fortalecer la relación entre la formación secundaria y el sector empresarial, a partir de una experiencia que combina contenidos educativos con el desarrollo de proyectos propios. Esta nueva edición llegará a su fin con el gran cierre de hoy, pero la magnitud de la convocatoria ya hace sospechar que será un evento que llegó para quedarse en Tucumán.

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