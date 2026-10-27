Anses cambió el calendario de pagos de noviembre por la visita del Papa: cuándo cobran jubilados y beneficiarios

El pontífice tiene previsto llegar a la Argentina el 8 de noviembre y permanecer hasta el 11. De acuerdo con la información publicada por el medio, el calendario contempla feriados especiales el lunes 9, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. A esas fechas se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre.