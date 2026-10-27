Anses cambió el calendario de pagos de noviembre por la visita del Papa: cuándo cobran jubilados y beneficiarios
La llegada de León XIV y los feriados especiales modificaron el cronograma de noviembre de 2026. Los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones comenzarán el 11 de noviembre. Consultá las fechas según la prestación y la terminación del DNI.
Resumen para apurados
- En Argentina, Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026 para jubilados y pensionados desde el 9 de noviembre, a fin de efectivizar haberes y refuerzos.
- Los pagos se ordenan según el DNI del 9 al 30 de noviembre, sumando la actualización mensual por inflación y el cobro de un bono extraordinario de $70.000 para la mínima.
- Con el bono, la jubilación mínima se ubicará en $514.027,73, buscando sostener los ingresos de los beneficiarios ante la evolución de los precios en los próximos meses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, difundió el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Según informó BAE Negocios, el cronograma fue reorganizado por los feriados previstos durante la visita del papa León XIV y el Día de la Soberanía Nacional.
El pontífice tiene previsto llegar a la Argentina el 8 de noviembre y permanecer hasta el 11. De acuerdo con la información publicada por el medio, el calendario contempla feriados especiales el lunes 9, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. A esas fechas se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre.
Anses: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre
Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán a recibir sus prestaciones el miércoles 11 de noviembre. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
DNI terminado en 5: 16 de noviembre.
DNI terminado en 6: 17 de noviembre.
DNI terminado en 7: 18 de noviembre.
DNI terminado en 8: 19 de noviembre.
DNI terminado en 9: 20 de noviembre.
Jubilados que superan la mínima: calendario de pagos
Quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán durante la última semana de noviembre. El cronograma informado es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobra en noviembre
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tendrán un cronograma organizado por terminación del documento.
DNI terminado en 0: 11 de noviembre.
DNI terminado en 1: 12 de noviembre.
DNI terminado en 2: 13 de noviembre.
DNI terminado en 3: 16 de noviembre.
DNI terminado en 4: 17 de noviembre.
DNI terminado en 5: 18 de noviembre.
DNI terminado en 6: 19 de noviembre.
DNI terminado en 7: 20 de noviembre.
DNI terminado en 8: 24 de noviembre.
DNI terminado en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Embarazo: fechas de cobro
El calendario de la Asignación por Embarazo seguirá las mismas fechas que la AUH:
DNI terminado en 0: 11 de noviembre.
DNI terminado en 1: 12 de noviembre.
DNI terminado en 2: 13 de noviembre.
DNI terminado en 3: 16 de noviembre.
DNI terminado en 4: 17 de noviembre.
DNI terminado en 5: 18 de noviembre.
DNI terminado en 6: 19 de noviembre.
DNI terminado en 7: 20 de noviembre.
DNI terminado en 8: 24 de noviembre.
DNI terminado en 9: 25 de noviembre.
Pensiones No Contributivas: calendario de noviembre
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar el 11 de noviembre. Las fechas informadas son:
DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.
Asignación por Prenatal y Maternidad
Para la Asignación por Prenatal, el cronograma previsto es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago informado se extenderá desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de Pago Único y familiares de PNC
Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación del documento.
El mismo período se aplicará a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Prestación por Desempleo: cuándo se cobra
El calendario de la Prestación por Desempleo se distribuirá entre fines de noviembre y el comienzo de diciembre:
DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre.
Los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales de Anses para verificar su fecha de cobro y confirmar cualquier actualización del cronograma.