El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

En toda la grilla que desplegará el Papa entre el 8 y el 11 habrá recitales de diferentes artistas a modo de preludio a su llegada. El propósito de la Iglesia es tender un puente de acercamiento con los más jóvenes para aumentar la grey católica, y por ese motivo muchos de los convocados son músicos que están surgiendo, con proyección popular. Además hubo una selección especial para que haya representantes de distintas regiones del país. Junto a Los Olmos, se presentarán el cantante católico Uriel Arcodaci, Athenas María Vénica (nominada en 2022 al Grammy Latino por su álbum “Alfa y Omega” en la categoría de Mejor Álbum Cristiano), la rosarina Vero Sanfilippo, y los grupos Magnificat y Corrientes Purajhei. Además en la última actividad papal, el miércoles 11, el cantante Santiago Tucumán estará en la Basílica de Luján (ver “Artistas...”).