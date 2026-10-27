El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

Una vez confirmada ayer la visita de León XIV al país, avanza definitivamente la organización de las actividades que tendrán lugar en cada una de sus escalas. En todas ellas habrá música para acompañar a los fieles y a los peregrinos de toda la Argentina que participarán de la agenda religiosa, como una forma de vincular el arte a la fe y para acercar a los más jóvenes.
En ese entramado, el folclore norteño tendrá un lugar destacado y Tucumán contará con sus embajadores. El dúo Los Olmos participará en la jornada del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles en la Capital Federal con un repertorio que va a reunir zamba y chacarera con canciones religiosas, en una intervención que durará aproximadamente 30 minutos, antes de la multitudinaria misa que el Papa celebrará en ese lugar, al aire libre.
En toda la grilla que desplegará el Papa entre el 8 y el 11 habrá recitales de diferentes artistas a modo de preludio a su llegada. El propósito de la Iglesia es tender un puente de acercamiento con los más jóvenes para aumentar la grey católica, y por ese motivo muchos de los convocados son músicos que están surgiendo, con proyección popular. Además hubo una selección especial para que haya representantes de distintas regiones del país. Junto a Los Olmos, se presentarán el cantante católico Uriel Arcodaci, Athenas María Vénica (nominada en 2022 al Grammy Latino por su álbum “Alfa y Omega” en la categoría de Mejor Álbum Cristiano), la rosarina Vero Sanfilippo, y los grupos Magnificat y Corrientes Purajhei. Además en la última actividad papal, el miércoles 11, el cantante Santiago Tucumán estará en la Basílica de Luján (ver “Artistas...”).
La raíz familiar
Los hermanos Enrique y Tomás Olmos son los herederos de una familia íntimamente vinculada con el arte. Su abuelo fue el Maestro Avelino (seudónimo de Carlos Abel Gómez), emblema de la cumbia y patriarca de la fiesta popular, quien falleció en 1999 luego de de 67 años de carrera. Los cantantes son los hijos de Liliana Gómez Avelino y de Alberto Olmos, y su proyección nacional se consolidó cuando participaron el año pasado del reality La Voz Argentina. Su interpretación de “Zamba a Monteros” logró el respaldo del jurado y se sumaron al equipo de Soledad Pastorutti.
Esa presencia televisiva fue la puerta de entrada a la invitación a estar en la previa a la misa para los artistas que viven en Yerba Buena. “Van a participar diferentes artistas de diferentes rubros nacionales. La verdad es que estar dentro de esa grilla es un enorme placer y un enorme orgullo como tucumanos”, señala Enrique en diálogo con LA GACETA.
- ¿Cómo nació la convocatoria para esta jornada?
- Surgió a través de la Conferencia Episcopal Argentina. La verdad es que fue un llamado que nos emocionó y nos alegró. Participar de estas actividades implica mucho para nuestra carrera. Estamos muy, pero muy contentos.
- ¿En qué va a consistir tu intervención?
- Nuestro repertorio va a ser un poco de folclore y también un poco de canciones religiosas que acostumbrábamos a hacer desde muy chicos, aunque adaptadas a los ritmos norteños. Estaremos arriba del escenario unos 30 minutos. El contexto del momento va a ser un entorno festivo familiar como antesala a la presencia del Papa. El horario aproximado de comienzo sería entre las 9, y terminaría una hora y media después, todo en el mismo lunes.
- ¿Qué implica que haya música en las distintas instancias de la gira de León XIV?
- Llevar la música a un acontecimiento tan importante para todos los argentinos y para todo el mundo es un privilegio. También vamos a llevarle un poco de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra identidad al hacer música folclórica.
- ¿Lo religioso atraviesa su familia?
- Nuestra familia viene de una tradición religiosa católica muy importante, ya desde nuestro abuelo, al que no llegamos a conocer. Él solía cantar en las misas dominicales y de Navidad junto a mi mamá y a sus otras hijas. De hecho, grabó un disco con toda música religiosa llamado “Hijos del Padre”, sólo de canciones católicas, todas canciones religiosas. Así que este llamado y el poder estar en ese lugar en la llegada del Papa es una bendición que nos va a quedar marcada en el corazón para siempre. Ir por ese hilo y ese camino también es un placer; es un orgullo y lo vamos a defender en lo más alto de todo el país.
- Para expresarse eligieron una música distinta a la de su abuelo. ¿Por qué?
- Nos inclinamos por el folclore porque nuestros padres son profesores de danzas folclóricas y nosotros también nos recibimos en el Instituto de Arte Folclórico a nivel nacional. Desde muy chiquito los involucramos en todo lo de la música, y por parte de nuestro abuelo, todo lo que fue la movida tropical. Todas las personas que lo conocieron siempre nos cuentan sus historias y sus anécdotas y nos enorgullece enormemente.
- ¿Nacieron luego de su fallecimiento?
- Sí, lamentablemente no lo pudimos conocer. Él falleció en el 99; yo nací en 2001 y mi hermano Tomás en 2002. Nos quedó esa espina de no poder hacer música juntos.
- ¿Todo se lo deben al programa de televisión?
- Sí, sin duda alguna, La Voz Argentina fue una vidriera muy grande para nosotros, ya que nos hizo conocer el país tocando en varios festivales y fiestas populares. Fue un antes y un después en nuestra carrera. Y no tenemos dudas de que esta convocatoria surgió a raíz del programa, así que nos estamos preparando con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Estar en una celebración tan grande y tan importante, no tan solo para nosotros sino para todos los argentinos, será otro momento determinante para nosotros.
Artistas invitados a la gira del Papa
“Toda la propuesta artística de la visita del Papa busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad de nuestro país”, se destacó en el portal En Camino, autodefinido como La Voz de la Iglesia Porteña y por donde se difunden datos de la organización de la visita de León XIV a la Argentina.
El sitio anunció los primeros nombres de artistas que “participarán en los distintos encuentros y celebraciones, poniendo sus talentos al servicio de este acontecimiento de fe, alegría y esperanza; distintas expresiones artísticas serán parte de la preparación y la celebración de la visita del Santo Padre, con un propósito muy especial: acompañar y fortalecer el encuentro del Papa con el pueblo argentino, especialmente con los jóvenes y las familias”.
En total, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas. A ellos se sumarán los participantes en los distintos encuentros, aparte de lo previsto en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires:
- En el Cottolengo Don Orione actuarán Abel Pintos y el Coro de esa institución
- En el encuentro con el mundo del trabajo, Agustín Day
- En la visita a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba del martes 10, José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae, con Jorge Rojas y Jairo como números principales
- En el encuentro con jóvenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ballet Maia Roldán, la jujeña Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi
- En la vigilia y Misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján del miércoles 11, Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra