Flávio Bolsonaro habría huido de Brasil rumbo a Estados Unidos pese a la prohibición judicial

Resumen para apurados
- El senador Flavio Bolsonaro habría viajado a EE.UU. vía Argentina este martes, violando la prohibición judicial de salida tras perder las elecciones presidenciales contra Lula.
- La justicia brasileña ordenó retener sus pasaportes por presunto lavado de dinero. En paralelo, un avión privado con destino a Miami fue retenido e investigado en Puerto Iguazú.
- El hecho agrava el frente judicial de la familia Bolsonaro y podría derivar en alertas internacionales de captura, además de sumar tensión diplomática en la región sudamericana.
Flávio Bolsonaro, el senador brasileño que perdió el balotajepresidencial del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habría abandonado Brasil rumbo a Estados Unidos (EEUU), pese a tener prohibida la salida del país por orden judicial.
Una fuente cercana al clan Bolsonaro confirmó que el excandidato se encontraba en vuelo hacia ese destino, después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero, consignó el diario "La Nación".
La presunta salida se produjo luego de que la Policía Federal de Brasil cancelara sus pasaportes común y diplomático. La medida se adoptó este martes, una vez vencido el plazo de 24 horas fijado por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que el senador entregara los documentos, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Aunque no se precisaron las circunstancias del viaje, distintas versiones señalaron que Bolsonaro habría cruzado a la Argentina para abordar un avión con destino a Estados Unidos. El sitio Metrópoles informó primero sobre el vuelo y señaló que el destino final sería Florida.
Sin embargo, durante la mañana las autoridades brasileñas indicaron que no tenían constancia formal de la salida del senador. En la misma línea, el gobierno argentino informó que no había registrado su ingreso al país.
Un avión demorado en Puerto Iguazú
Las versiones sobre una posible escala en la Argentina apuntaron a un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly SA. La aeronave aterrizó el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú, procedente del Aeroparque metropolitano de Buenos Aires, y tenía previsto partir a las 2 hacia el aeropuerto de Opa Locka, en Miami, con cuatro pasajeros.
Sin embargo, el vuelo no despegó porque faltaba uno de los pasajeros, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consultadas por "La Nación". El avión permanecía en el aeropuerto misionero durante la mañana de este martes.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registró el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y que las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. También indicó que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.
Por su parte, el sitio Misiones Online publicó, con base en fuentes del aeropuerto de Puerto Iguazú, que la aeronave permanecía demorada luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le negara el permiso de despegue. Según esa versión, la decisión derivó en una discusión entre el piloto y funcionarios del organismo regulador.
Una de las hipótesis que circuló durante la jornada indicaba que el senador podría haber cruzado a pie desde Brasil hacia la Argentina, con su documento de identidad. El paso fronterizo Tancredo Neves, que conecta Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, tiene un mecanismo que permite a los ciudadanos brasileños omitir el registro de salida cuando realizan determinados desplazamientos fronterizos.
A su vez, el gobierno italiano informó que Flávio Bolsonaro cuenta con ciudadanía de ese país desde 2023. Esa condición le permitiría disponer de un pasaporte europeo que no estaría alcanzado por la restricción dispuesta por De Moraes.
La incertidumbre sobre su paradero
Las versiones sobre la salida del senador se multiplicaron después de que allegados y colaboradores no lograran comunicarse con él. Según O Globo, el lunes por la noche un convoy salió de su residencia en Lago Sul, en Brasilia, aunque no se pudo determinar quiénes viajaban en los vehículos.
El medio intentó verificar este martes si Bolsonaro seguía en su vivienda, pero no logró confirmarlo. Tanto sus aliados como sus abogados habían intentado contactarlo sin éxito.
Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial del senador, negó durante la mañana que el dirigente hubiera abandonado Brasil. “Eso no sucedió”, afirmó al sitio Metrópoles. Sin embargo, según la información publicada por O Globo, el propio Marinho reconoció en privado que desconocía el paradero del senador.
En tanto, Folha de S. Paulo informó que allegados del círculo más cercano de Bolsonaro habían sido notificados durante la mañana de que el excandidato había viajado hacia la Argentina, desde donde tenía previsto continuar hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la reconstrucción de O Globo, el senador había reaccionado con enojo a la decisión judicial que ordenó retener sus pasaportes. Incluso habría tenido que grabar varias veces un video para sus redes sociales debido a su estado de nerviosismo.
Prohibición y causas en su contra
La medida contra Flávio Bolsonaro se conoció el lunes, horas después de su derrota electoral y mientras todavía no reconocía el resultado del balotaje. El senador recibió la notificación de la Policía Federal en la vía pública, cuando salía de visitar a su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia.
En un video difundido en las redes sociales, había confirmado que debía entregar sus pasaportes y que tenía prohibido salir del país. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, afirmó.
El senador atribuyó la decisión a una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, quien había defendido que abandonara Brasil en caso de perder las elecciones. Flavio negó haber expresado esa intención y cuestionó que sus dichos justificaran la retención de los documentos.
Este martes, Eduardo Bolsonaro se burló de las versiones sobre una posible fuga de su hermano. Consultado por el sitio UOL, respondió: “Sí. Y es Elon Musk quien está enviando un cohete”.
Flávio Bolsonaro está investigado en dos causas que tramitan en el Supremo Tribunal Federal. La primera, a cargo de De Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador.
La segunda investigación, a cargo del juez André Mendonça, analiza el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. En ese expediente, la Policía Federal examina la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master.
El expresidente Jair Bolsonaro, por su parte, cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado. Según una periodista de O Globo que citó fuentes cercanas al exmandatario, uno de sus principales temores después del balotaje era que su hijo pudiera ser detenido.
Jair Bolsonaro había viajado a Estados Unidos tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula, un resultado que nunca aceptó. Permaneció tres meses en Orlando antes de regresar a Brasil a fines de marzo del año siguiente.
Investigan posible injerencia externa
En paralelo, el juez del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino ordenó este martes investigar una posible financiación extranjera de la campaña de Bolsonaro y una eventual manipulación de algoritmos en redes sociales durante las elecciones.
Dino pidió indagar el posible origen, circulación y destino de fondos provenientes del exterior, además de otras presuntas formas de interferencia electoral a través de las plataformas digitales.
La investigación apunta a determinar si existió una intervención extranjera en el proceso electoral, una práctica que la Constitución brasileña prohíbe en materia de financiamiento de los partidos políticos.