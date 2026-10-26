Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Mercado Libre caían un 10,89%, hasta los U$S 1.613. Nubank, por su parte, registraba una baja del 22,49%, hasta los U$S 11,75. La reacción refleja la preocupación de los inversores por el rumbo económico del país y por el impacto que el resultado electoral podría tener sobre el consumo, las tasas de interés y el crédito.