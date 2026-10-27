Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Sin embargo, señaló que no están conformes con la pena. “No es por la decisión de la jueza, ella resolvió en base a la escala establecida. El tema es que nuestro Código Penal prevé una escala muy baja para este tipo de delito al tener en cuenta que el fin es la muerte. Nosotros vamos a analizar si a través de este fallo podemos armar un proyecto para que se cree la ley Karla Robles con el objetivo de que se modifique el delito de instigación al suicido con una pena más alta. Si tenemos quórum lo enviaremos al Congreso de la Nación para que se modifique ese artículo del Código Penal”, informó.