Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó este lunes a Diego Zerda a cuatro años y medio de prisión por instigar el suicidio de su expareja Karla Robles tras reiterados actos de violencia.
- La víctima denunció violencia física y psicológica desde 2022 y violaciones a restricciones, hasta quitarse la vida en 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok.
- Es el primer fallo de este tipo con cárcel efectiva en Tucumán y la querella buscará impulsar la "Ley Karla Robles" para aumentar las penas del Código Penal de la Nación.
En un fallo sin precedentes, Diego Zerda (33 años) fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva tras ser declarado culpable de instigar el suicidio de su ex pareja, Karla Robles (27), y haber amenazado a su hermano. La querella buscará modificar el Código Penal a partir de la sentencia.
La relación entre Karla y Zerda comenzó en 2020, pero -según relataron los allegados de la víctima-, siempre estuvo marcada por un contexto conflictivo donde prevaleció la violencia física y psicológica. Desde 2022, la joven denunció en reiteradas ocasiones que Diego la incitaba a quitarse la vida, la maltrataba física y psicológicamente, la golpeaba y la amenazaba. La Justicia había dispuesto órdenes de restricción a su favor, medidas que Zerda no respetó.
Con el paso del tiempo, la situación y el hostigamiento empeoraron hasta que en octubre de 2025, la víctima se quitó la vida. Siguiendo la teoría de la Fiscalía de Homicidios I, durante los cinco años de relación, Zerda “con su accionar sistemático, convenció y persuadió intencionalmente a Robles para que se quite la vida”.
La madrugada del 24 de octubre, alrededor de las 3.20, Karla inició una transmisión en vivo de TikTok y le habría compartido el enlace de acceso a algunos allegados para que se unieran. Allí la joven se despidió de sus seres queridos, les dijo que estaba cansada y que no iba a poder salir de esta situación. Acto seguido habría dicho la frase: “esto lo hago para proteger a mi familia”. Luego se ahorcó con una soga. Minutos después del fallecimiento de Karla, Zerda se contactó con el hermano de la víctima, y lo amenazó.
Debate oral
El pasado 13 de octubre Zerda comenzó a ser juzgado. Durante las audiencias las partes citaron a más de una decena de testigos allegados al imputado y a la víctima, al personal policial que intervino en el episodio y a los profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) que se encargaron de peritar el celular de la joven y las capturas de pantalla y videos que aportaron sus amigas. También intentaron analizar el celular del imputado, pero no pudieron hacerlo ya que, horas después de la muerte de Karla, reseteo su celular de fábrica y borró evidencias.
En los alegatos de clausura el fiscal Pedro Gallo y los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara solicitaron que Zerda fuera condenado a seis años de prisión efectiva. La defensora oficial, Marta Toledo, pidió que su pupilo fuera absuelto al entender que no había cometido el delito y por el beneficio de la duda.
Ayer la jueza Fanny Siriani resolvió condenar a Diego Zerda a cuatro años y medio de prisión efectiva. En los adelantos de sus fundamentos, la magistrada señaló que tanto el dolo como el nexo causal quedaron demostrados. “Sabía que podía sugestionarla con amenazas de brujerías y alejarla del círculo de contención”, fundamentó. Asimismo, consideró acreditado el delito de amenazas contra el hermano de Robles.
Además, se refirió a las diversas denuncias que la víctima había realizado durante años contra Zerda y que jamás fueron atendidas. “Acá hubo una omisión del deber de debida vigencia reforzada y correspondía al Poder Judicial con relación a estas enteradas denuncias que hizo la víctima, no fueron investigadas, no se tomaron medidas oportunas y no se garantizó a la víctima la no repetición”, cuestionó.
“Es un paso muy grande haber conseguido esta sentencia, ya que es el primer juicio oral y público por instigación al suicidio que se realiza en Tucumán que obtiene una condena con prisión efectiva. Se marca un precedente, una jurisprudencia muy importante para futuros casos”, dijo Avellaneda en una entrevista con LA GACETA.
Sin embargo, señaló que no están conformes con la pena. “No es por la decisión de la jueza, ella resolvió en base a la escala establecida. El tema es que nuestro Código Penal prevé una escala muy baja para este tipo de delito al tener en cuenta que el fin es la muerte. Nosotros vamos a analizar si a través de este fallo podemos armar un proyecto para que se cree la ley Karla Robles con el objetivo de que se modifique el delito de instigación al suicido con una pena más alta. Si tenemos quórum lo enviaremos al Congreso de la Nación para que se modifique ese artículo del Código Penal”, informó.