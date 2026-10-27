Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto correrá el GP de México del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cortar su mala racha tras abandonar en Estados Unidos.
- El piloto de Alpine llega tras chocar con Arvid Lindblad en Austin y abandonar en la vuelta 37, sumando tres deserciones en las últimas cuatro carreras de la temporada.
- Colapinto buscará sumar puntos y ganar regularidad en la altura azteca, mientras Kimi Antonelli podría consagrarse como el campeón más joven de la historia de la F1.
Franco Colapinto buscará hacer borrón y cuenta nueva luego del abandono en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Estados Unidos. El piloto argentino de Alpine se prepara para afrontar el GP de México, que se disputará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El pilarense llega después de un fin de semana complicado en Austin, donde largó desde el penúltimo puesto por una penalización y consiguió avanzar hasta la 14ª posición. Sin embargo, un contacto con Arvid Lindblad provocó daños importantes en su monoplaza y terminó con su abandono en la vuelta 37.
Colapinto acumula tres abandonos en las últimas cuatro carreras y necesita recuperar continuidad. México representa una oportunidad inmediata para intentar revertir esa tendencia, en un circuito que presenta características particulares por su altitud y sus exigencias aerodinámicas.
GP de México de Fórmula 1: cronograma y horarios en Argentina
Viernes 30 de octubre
Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
Carrera: 17.
Dónde ver el GP de México por TV y online
La actividad del Gran Premio de México podrá seguirse en vivo desde la Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium, que permite acceder a las transmisiones por internet.