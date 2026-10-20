La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado
La conducción de la AMT convocó a una reunión para este jueves a fin de tratar el cronograma electoral; en paralelo, la camarista Malvina Seguí reclamó a la Cámara Civil que ponga orden en el proceso y resuelva en el acto la cautelar para excluir a 50 funcionarios.
Resumen para apurados
- La Asociación de Magistrados de Tucumán convocó a definir el cronograma electoral este jueves, en medio de una disputa judicial por el padrón de votantes.
- La camarista Malvina Seguí solicitó a la Cámara Civil resolver con urgencia una cautelar para excluir a 50 funcionarios, mientras el amparo pasa de juzgado en juzgado.
- El fallo judicial sobre el amparo definirá la validez de los afiliados habilitados y marcará la legitimidad institucional del próximo proceso electoral en la AMT.
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