Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
Mientras sus colegas convalidaron la competencia ampliada, el vocal de la Sala II afirmó que una acordada organizativa no puede suplir la investidura constitucional. Recordó que los jueces sólo deben obediencia a la ley y no a directivas administrativas.
Resumen para apurados
- El juez tucumano Moisá desafió en la Cámara Civil la reforma de fueros por considerar que vulnera la garantía constitucional del juez natural mediante una acordada.
- Mientras sus colegas avalaron ampliar competencias, el magistrado sostuvo que una disposición administrativa no puede sustituir la investidura que fija la ley.
- El fallo abre una disputa interna en el Poder Judicial de Tucumán y plantea interrogantes sobre la validez legal de las reformas operativas en los tribunales.
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