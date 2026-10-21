"Fanático": Pedro Sánchez respondió a los ataques de Milei con una canción de Lali Espósito

La elección de la canción no pasó inadvertida. En distintas entrevistas, Espósito explicó que el “fanático” al que alude en el tema es el propio Milei, a quien identifica como “El Peluca”. La letra remite a los cruces públicos entre ambos, mientras que el videoclip incluye a un hombre con patillas blancas postizas que parece representar al presidente argentino, consignó el sitio Infobae.