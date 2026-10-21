Política

"Fanático": Pedro Sánchez respondió a los ataques de Milei con una canción de Lali Espósito

El presidente español publicó un mensaje en redes sociales mientras viajaba a Burgos, después de que el libertario lo calificara de "impresentable dictador".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pedro Sánchez respondió en redes a Javier Milei con el tema 'Fanático' de Lali Espósito en España, luego de que el libertario lo tildara de 'dictador'.
  • Milei visitó Madrid para reunirse con la oposición de derecha y descartó una cumbre bilateral, reavivando viejos cruces ideológicos y mediáticos.
  • El nuevo choque profundiza el distanciamiento diplomático entre Argentina y España, en un contexto electoral clave para el oficialismo español.
Resumen generado con IA

La tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez volvió a quedar expuesta durante la visita del mandatario libertario a España. En medio de la precampaña electoral española, el funcionario argentino lanzó duras críticas contra el jefe del Gobierno español, quien respondió con una referencia musical a Lali Espósito y su canción “Fanático”, inspirada en los enfrentamientos públicos con el líder de La Libertad Avanza (LLA).

A primera hora de este miércoles, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador” y sostuvo que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”. Minutos después, el presidente español publicó en su cuenta de X una imagen de su teléfono mientras escuchaba el tema de la artista argentina.

“De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez, que se dirigía a un acto de precampaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La elección de la canción no pasó inadvertida. En distintas entrevistas, Espósito explicó que el “fanático” al que alude en el tema es el propio Milei, a quien identifica como “El Peluca”. La letra remite a los cruces públicos entre ambos, mientras que el videoclip incluye a un hombre con patillas blancas postizas que parece representar al presidente argentino, consignó el sitio Infobae.

El enfrentamiento entre Milei y Lali

Los cruces entre la cantante y el mandatario comenzaron en agosto de 2023, después de que Milei se impusiera en las elecciones primarias presidenciales como el candidato más votado.

En aquel momento, Espósito reaccionó en sus redes sociales con una frase que generó repercusión: “Qué peligroso. Qué triste”.

La respuesta del entonces candidato no tardó en llegar. “Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones, o escucho ópera”, afirmó. En una entrevista radiofónica posterior, volvió a ser consultado por la artista y reiteró que no la conocía.

Ese episodio quedó reflejado en “Fanático”, donde Espósito incluyó una referencia directa a la actitud del presidente: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy”.

Milei se reúne con Ayuso

Durante su visita a Madrid, Milei tiene previsto participar en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos, reunirse con representantes de la Fundación Disenso, vinculada el partido de la ultraderecha Vox, y mantener un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, al igual que en sus seis viajes anteriores a España desde que llegó a la Casa Rosada, el mandatario argentino no tiene previsto reunirse con Sánchez.

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