Los activos argentinos se desploman tras la victoria de Lula: caen bonos y acciones y sube el riesgo país

Mercado Libre se encuentra entre las compañías más afectadas. La acción llegó a desplomarse un 8,37% en las operaciones previas a la apertura y los títulos de la empresa y de los bancos encabezaban las pérdidas de las compañías argentinas que cotizan en Wall Street, con retrocesos de hasta el 11%. La firma de comercio electrónico tiene una importante exposición a Brasil, uno de sus principales mercados.