Los activos argentinos se desploman tras la victoria de Lula: caen bonos y acciones y sube el riesgo país

Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron este lunes en Buenos Aires y Wall Street ante la incertidumbre fiscal generada por la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil.
- El Merval retrocedió más del 5%, el riesgo país trepó a 745 puntos y el dólar subió, luego de que el mercado descontara previamente un triunfo de la oposición brasileña.
- Los inversores vigilarán las señales fiscales de Brasil, cuyo rumbo económico condicionará la volatilidad regional y la rentabilidad de las empresas argentinas expuestas.
Los mercados financieros argentinos registran fuertes caídas este lunes, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil. La reacción de los inversores se refleja en las cotizaciones de bonos y acciones, una suba del dólar y el avance del riesgo país, en un contexto de volatilidad regional y dudas sobre la orientación fiscal de la principal economía de América Latina.
A las 12, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 5,2%, hasta los 97.004 puntos, mientras que los bonos Globales en dólares retrocedían un 1,2% en promedio en Wall Street. En las operaciones previas a la apertura de ese mercado, las acciones argentinas ya mostraban fuertes pérdidas, consignó el sitio Infobae.
Entre las principales bajas se destacan YPF, con un retroceso del 5,87%; Grupo Financiero Galicia, con una caída del 5,57%; Banco Macro, que pierde un 4,72%, y Pampa Energía, con una merma del 4,40%. En sentido contrario, BBVA avanza un 1,37% y Transportadora de Gas del Sur (TGS) gana un 1,98%.
Mercado Libre se encuentra entre las compañías más afectadas. La acción llegó a desplomarse un 8,37% en las operaciones previas a la apertura y los títulos de la empresa y de los bancos encabezaban las pérdidas de las compañías argentinas que cotizan en Wall Street, con retrocesos de hasta el 11%. La firma de comercio electrónico tiene una importante exposición a Brasil, uno de sus principales mercados.
En la renta fija, los bonos soberanos en dólares también operan en baja. Durante las primeras operaciones, las caídas llegaron al 0,93% en títulos como los Globales 2046 y 2038, mientras que los GD35 y GD41 retrocedieron un 0,73%. Los Bonares, por su parte, registraron bajas de hasta el 0,5%, antes de que las pérdidas se profundizaran durante la jornada, informó el diario "Ámbito".
El deterioro de los títulos argentinos también se refleja en el riesgo país, que sube 38 unidades y alcanza los 745 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.
En el mercado cambiario, el dólar al público aumenta $10, equivalente a un 0,7%, y se vende a $1.560 en el Banco Nación, un máximo nominal. El dólar blue también avanza $10 y llega a $1.575.
La reacción de los mercados se produce luego de que Lula se impusiera frente a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del domingo. Los inversores habían incorporado en las cotizaciones expectativas de una victoria del candidato opositor, asociada con un posible cambio de orientación económica y una mayor disciplina fiscal.
El resultado electoral generó una reacción negativa en los activos brasileños y repercutió también en la plaza argentina. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, llegó a registrar pérdidas superiores al 20%.
La evolución de la economía brasileña y las señales que dé el nuevo gobierno sobre el gasto público y la sostenibilidad fiscal aparecen así entre las variables que seguirán de cerca los inversores, tanto por su impacto sobre los mercados regionales como por la exposición de empresas argentinas a la actividad del país vecino.