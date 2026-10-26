La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Referentes de Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, CREO y el PRO anunciaron que presentarán hoy una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el artículo 90 de la Constitución provincial. Cuestionan la interpretación que habilitaría la continuidad de una misma persona en la gobernación y la vicegobernación, algo que podría afectar las aspiraciones de Osvaldo Jaldo de buscar la reelección.
La demanda sostiene que la normativa vigente permite alternar entre los cargos de gobernador y vicegobernador para acumular mandatos consecutivos y permanecer hasta 16 años en el Poder Ejecutivo provincial. Según los promotores de la presentación, el precedente judicial podría habilitar la repetición de esa secuencia sin un límite temporal definitivo.
El planteo también invoca el principio republicano establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y cita antecedentes de la Corte Suprema en los casos de Río Negro, San Juan y Formosa, vinculados con los límites a la reelección y la alternancia en el poder.
Se comunicó que la acción declarativa se llevará a cabo en la mañana de hoy. Se indicó también que la presentación será presidida por el diputado y precandidato a gobernador Mariano Campero (Cambia Tucumán) y referentes de partidos de la oposición.
Agenda del Congreso: negociaciones del mileismo
La Libertad Avanza (LLA) afrontará una semana de negociaciones en el Congreso para avanzar con proyectos pendientes en ambas cámaras. En el Senado, Patricia Bullrich intentará reunir los apoyos necesarios para sesionar este jueves y tratar iniciativas que cuentan con dictamen de comisión. Entre las prioridades figuran la reforma de la Ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP). En Diputados, en tanto, el oficialismo buscará destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones a empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Actividades y viajes de Milei: el Presidente visita Catamarca
El presidente Javier Milei inicia hoy una semana con actividades en la Casa Rosada y viajes a distintas provincias, con el litio y las inversiones entre los ejes centrales de su agenda.
A las 10, encabezará la reunión de Gabinete, luego de recibir a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta. Mañana por la tarde viajará a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto. La actividad continuará el miércoles con la presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo.