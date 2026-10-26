La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Agenda del Congreso: negociaciones del mileismo

La Libertad Avanza (LLA) afrontará una semana de negociaciones en el Congreso para avanzar con proyectos pendientes en ambas cámaras. En el Senado, Patricia Bullrich intentará reunir los apoyos necesarios para sesionar este jueves y tratar iniciativas que cuentan con dictamen de comisión. Entre las prioridades figuran la reforma de la Ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP). En Diputados, en tanto, el oficialismo buscará destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones a empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.