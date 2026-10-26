El mercado financiero pone el foco en el gasto público de Brasil tras la victoria de Lula

Según Thomas Haugaard, gestor de carteras de la firma financiera Janus Henderson, la sorpresa no estuvo tanto en el resultado electoral como en la forma en que los mercados habían incorporado las expectativas previas. Según su análisis, "la deuda externa brasileña ya descontaba en gran medida una victoria de Bolsonaro, luego del repunte registrado tras la primera vuelta. El triunfo de Lula, por lo tanto, dejó al descubierto una asimetría en los precios: el escenario favorable a Bolsonaro estaba incorporado en las cotizaciones, mientras que el riesgo de una victoria de Lula había recibido menos atención".