Se desploma la Bolsa de Brasil tras la victoria de Lula y suspenden las operaciones por primera vez desde 2020

La presión también alcanzó al mercado cambiario. El real llegó a depreciarse más de un 10% frente al dólar en los contratos de futuros negociados en Chicago, donde la cotización implícita de la moneda estadounidense se aproximó a los 5,58 reales. La caída contrastó con el cierre del viernes, cuando el dólar cotizaba por debajo de los cinco reales.