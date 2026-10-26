Se desploma la Bolsa de Brasil tras la victoria de Lula y suspenden las operaciones por primera vez desde 2020

Resumen para apurados
- La Bolsa de San Pablo suspendió hoy sus operaciones tras caer un 10% en Brasil, debido al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial.
- La caída activó el "circuit breaker" por primera vez desde 2020, tras el desarme de masivas apuestas financieras que anticipaban una victoria del candidato Flavio Bolsonaro.
- Analistas como JPMorgan prevén bajas adicionales del 20%, mientras el mercado vigila la disciplina fiscal, la designación del ministro de Hacienda y la deuda pública.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil provocó hoy una fuerte reacción en los mercados financieros. La Bolsa de San Pablo llegó a caer un 10% y debió suspender las operaciones durante 30 minutos mediante el mecanismo conocido como "circuit breaker", que no se activaba desde marzo de 2020, durante el estallido de la pandemia de coronavirus.
El desplome se produjo después de que los inversores apostaran durante semanas a un triunfo de Flavio Bolsonaro, quien finalmente fue derrotado en la segunda vuelta del domingo. El resultado electoral obligó a desarmar posiciones financieras construidas ante la expectativa de un cambio de orientación económica y desató una ola de ventas de activos brasileños.
La presión también alcanzó al mercado cambiario. El real llegó a depreciarse más de un 10% frente al dólar en los contratos de futuros negociados en Chicago, donde la cotización implícita de la moneda estadounidense se aproximó a los 5,58 reales. La caída contrastó con el cierre del viernes, cuando el dólar cotizaba por debajo de los cinco reales.
Los bancos y Petrobras, entre las acciones más castigadas
Las pérdidas se extendieron a Wall Street, donde las acciones de las principales compañías brasileñas registraron fuertes retrocesos. A las 10.49, hora argentina, los papeles de Bradesco caían un 28,62%; los de Itaú, un 21,15%; y los de Petrobras, un 15,83%.
Los bancos encabezaron las ventas ante la incertidumbre sobre el rumbo económico del próximo gobierno, la evolución de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento. Las bajas también reflejaron la rápida liquidación de las posiciones que los inversores habían acumulado durante las semanas previas al balotaje.
La reacción alcanzó, además, a dos de las principales compañías tecnológicas de América Latina. A las 10.46, hora argentina, las acciones de Mercado Libre retrocedían un 12,4% en Wall Street, mientras que las de Nubank perdían un 21,19%.
En el caso de Nubank, el temor se concentra en el encarecimiento del crédito y en un eventual deterioro de la actividad económica brasileña. Para Mercado Libre, la exposición es especialmente significativa: Brasil es su principal mercado y representó en 2025 el 52,6% de sus ingresos netos e ingresos financieros, con un total de U$S 15.201 millones.
Una depreciación del real reduce el valor en dólares de los ingresos generados en ese país. A su vez, una desaceleración del consumo podría afectar tanto las ventas del comercio electrónico como las operaciones financieras de la compañía fundada por Marcos Galperin.
JPMorgan anticipa una posible caída adicional del 20%
La magnitud de la reacción llevó a los bancos de inversión a revisar sus perspectivas para los activos brasileños. JPMorgan advirtió que la Bolsa podría caer alrededor de un 20% en los próximos días, a medida que los inversores ajusten sus posiciones al nuevo escenario político.
En un informe difundido este lunes, la entidad señaló que las cotizaciones habían incorporado expectativas de un cambio político y económico que finalmente no se concretó. Según su análisis, las empresas más dependientes del mercado interno serían las más expuestas a una corrección, mientras que las exportadoras podrían mostrar mayor resistencia gracias a sus ingresos en dólares.
JPMorgan también modificó sus recomendaciones de inversión: pasó de sobreponderar a neutral su posición sobre el real brasileño y redujo de neutral a subponderar su recomendación sobre los bonos soberanos de Brasil denominados en dólares.
El banco considera que los títulos públicos brasileños habían alcanzado valuaciones exigentes frente a los de otras economías emergentes y que podrían sufrir nuevas bajas si el Gobierno no ofrece señales claras de disciplina fiscal.
Entre las compañías que podrían resistir mejor el escenario, la entidad mencionó a Vale, Gerdau, Suzano y Embraer, por su mayor exposición a los mercados internacionales.
La apuesta electoral que terminó en una ola de ventas
El desplome tiene su origen en el posicionamiento que los grandes fondos de inversión adoptaron después de la primera vuelta electoral. Durante las tres semanas previas al balotaje, el desempeño de Flavio Bolsonaro alimentó las expectativas de un giro hacia una política fiscal más restrictiva, menores tasas de interés y mejores condiciones para las empresas.
El entusiasmo se reflejó con claridad el 5 de octubre, un día después de la primera ronda. En aquella jornada, el índice Ibovespa avanzó un 7,7%, hasta los 206.911 puntos, mientras que el real se apreció más de un 4% frente al dólar.
Los mayores incrementos se registraron entre las entidades financieras y las empresas vinculadas al mercado interno. BTG Pactual subió un 22,52%; Bradesco, un 13,57%; Banco do Brasil, un 11%; e Itaú, un 10,37%. Magazine Luiza trepó alrededor de un 24% y la operadora bursátil B3 ganó cerca de un 22%.
La victoria de Lula, que obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flavio Bolsonaro, invirtió las expectativas predominantes entre los operadores. La decisión del candidato opositor de desconocer el resultado y anunciar que buscará impugnarlo añadió incertidumbre institucional a una jornada ya marcada por las pérdidas.
La deuda pública y el déficit fiscal, en el centro de las preocupaciones
Más allá del resultado electoral, los inversores mantienen su atención sobre la situación de las cuentas públicas brasileñas. La deuda bruta supera el 82% del producto bruto interno (PBI), según los datos incluidos en el informe de referencia, y el próximo Gobierno deberá encontrar una fórmula para estabilizarla sin abandonar sus compromisos sociales y de inversión.
El elevado peso de los gastos obligatorios y los intereses de la deuda limita el margen de maniobra presupuestario. Los mercados temen que, sin un programa creíble de contención del gasto, el Estado deba ofrecer rendimientos cada vez más altos para financiarse, con consecuencias sobre el costo del crédito para empresas y familias.
Viktor Szabó, director de deuda de mercados emergentes de Aberdeen Investments, cuestionó las señales fiscales que, según su análisis, dejó la campaña electoral. El especialista mencionó el aumento del 15% de Bolsa Família, la reducción de impuestos federales sobre los combustibles y la ampliación de subsidios, entre otras medidas que, a su entender, generaron inquietud entre los inversores.
Las advertencias ya estaban presentes antes del balotaje. Una encuesta de Citi entre 73 administradores de fondos mostró que el 80% esperaba una caída de al menos un 5% del Ibovespa si Lula ganaba la elección. Además, el 63% anticipaba una depreciación del real superior al 5%.
Morgan Stanley también alertó sobre el riesgo de una corrección prolongada. En un informe citado por Reuters, proyectó que las tasas de interés futuras podrían subir unos 200 puntos básicos y que el dólar podría alcanzar los 5,50 reales. En un escenario más adverso, sin anuncios convincentes de reducción del gasto público, contempló una cotización cercana a los seis reales por dólar y tasas futuras de hasta el 16,50%.
Barclays, por su parte, anticipó movimientos desordenados en los mercados y señaló que la designación del próximo ministro de Hacienda será una de las principales señales que seguirán los inversores.
La depreciación de la moneda brasileña agrega otro factor de preocupación: un real más débil encarece las importaciones y puede trasladarse a los precios internos, lo que complicaría el proceso de desinflación y reduciría el margen del Banco Central para bajar la tasa de interés de referencia.