Las 10 claves del decreto con el que el Gobierno lanzó el plan de retiro voluntario para trabajadores estatales

Los aspirantes se clasifican según su situación al 31 de octubre de 2026: el Grupo 1 abarca mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse; el Grupo 2 comprende mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes; y el Grupo 3 incluye mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años inclusive.