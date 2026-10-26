Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

María José Mazzocato - Licenciada en Relaciones Internacionales
Brasil atravesó el cierre de una de las jornadas electorales más polarizadas de los últimos años. Ayer, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial y obtuvo la reelección, en una contienda que mantuvo en vilo a la región hasta el cierre del escrutinio. La victoria fue confirmada tras el recuento total de los votos.
La primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, había estado marcada por el giro inesperado, cuando Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % de Lula. Sin embargo, el resultado del balotaje revirtió aquella ventaja y permitió que el actual mandatario asegurara un nuevo período de gobierno.
La elección volvió a exponer una sociedad profundamente dividida. No se trató únicamente de una competencia entre dos dirigentes, sino de una disputa entre diferentes visiones sobre el rumbo económico, la política social, la seguridad y la inserción internacional de Brasil. Mientras Lula representa la continuidad de un proyecto de centroizquierda, Flávio Bolsonaro encarnó una alternativa de derecha que proponía un cambio de orientación en distintas áreas de la gestión estatal.
El resultado también introduce un contrapunto en el escenario regional. Mientras distintos sectores de América Latina se orientan hacia opciones conservadoras, Brasil decidió mantener su conducción bajo el liderazgo de Lula. Esto no significa que exista un rumbo político uniforme en el continente, sino que la región continúa atravesada por una competencia entre proyectos ideológicos y modelos de desarrollo diferentes.
Pero ¿por qué importa tanto esta elección fuera de Brasil?
La respuesta está, en buena medida, en la Argentina. Brasil no es solamente un país vecino, es el principal destino de las exportaciones argentinas y uno de sus socios comerciales más importantes. Durante los primeros nueve meses de 2026, concentró el 12,7 % de las exportaciones nacionales y el 21,4 % de las importaciones. Además, alrededor del 64 % de las ventas argentinas a ese mercado correspondió a manufacturas industriales, con una participación destacada del sector automotor.
Lo dije antes y lo repito, Brasil es el regional player de América del Sur. Su peso económico, demográfico y diplomático lo convierte en un actor central para la integración regional y para las negociaciones con las grandes potencias. Lo que sucede en Brasilia repercute en Buenos Aires, tanto en las decisiones políticas como en el empleo industrial, las inversiones, el comercio y las posibilidades de crecimiento.
En este escenario, la reelección de Lula plantea un desafío concreto para el gobierno de Javier Milei. Las diferencias ideológicas entre ambos presidentes han deteriorado la relación diplomática, hasta el punto de que Brasil decidió reducir el nivel de representación diplomática con la Argentina. Además, Milei había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña.
La victoria de Lula deja a la diplomacia argentina frente a una disyuntiva, profundizar las diferencias políticas o reconstruir canales de diálogo que permitan defender los intereses nacionales. La afinidad ideológica no garantiza por sí sola mejores resultados económicos, del mismo modo que las diferencias políticas no impiden necesariamente el intercambio comercial. De hecho, el comercio bilateral continuó desarrollándose pese a los desencuentros entre ambos mandatarios.
Revisión
La forma en la que Lula venció, es válido de revisión, con casi dos puntos porcentuales de diferencia, demarcan una sociedad fuertemente polarizada y atravesada por un cambio en sus ideales políticos. Aunque el modelo de Lula triunfó, la disidencia política se vio demarcada, en este mapa político, que le será muy difícil al presidente de poder unificar. Se vienen años duros luego de esta reelección
Argentina y Brasil cambiarán su rumbo, pero sus más de 200 años de historia seguirán. Brasil necesita de Argentina, tanto como nosotros de Brasil. Y eso se mantendrá sostenido durante un largo tiempo.
Aunque en lo económico el golpe post elecciones será duro para la Argentina por unas semanas, porque el milagro brasileño no será el que nos acompañe en este caso.
Ahora, las preguntas se orientas mirando al candidato reelecto.
¿Podrá sostenerse el modelo de Lula en esta América Latina o incluso el mundo en transición, cuando las derechas latinoamericanistas avanzan en un mapa popular? ¿Podrá Lula detener el péndulo político? ¿Podrá Brasil ser el faro de un modelo popular que se ve avasallado por el nuevo modelo liberal?