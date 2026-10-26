Opinión› ANÁLISIS

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas y concentró el 21,4% de las importaciones en 2026. La relación diplomática atraviesa un momento delicado.

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

María José Mazzocato - Licenciada en Relaciones Internacionales

Brasil atravesó el cierre de una de las jornadas electorales más polarizadas de los últimos años. Ayer, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial y obtuvo la reelección, en una contienda que mantuvo en vilo a la región hasta el cierre del escrutinio. La victoria fue confirmada tras el recuento total de los votos.

La primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, había estado marcada por el giro inesperado, cuando Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % de Lula. Sin embargo, el resultado del balotaje revirtió aquella ventaja y permitió que el actual mandatario asegurara un nuevo período de gobierno.

La elección volvió a exponer una sociedad profundamente dividida. No se trató únicamente de una competencia entre dos dirigentes, sino de una disputa entre diferentes visiones sobre el rumbo económico, la política social, la seguridad y la inserción internacional de Brasil. Mientras Lula representa la continuidad de un proyecto de centroizquierda, Flávio Bolsonaro encarnó una alternativa de derecha que proponía un cambio de orientación en distintas áreas de la gestión estatal.

Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota ante Lula y pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota ante Lula y pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

El resultado también introduce un contrapunto en el escenario regional. Mientras distintos sectores de América Latina se orientan hacia opciones conservadoras, Brasil decidió mantener su conducción bajo el liderazgo de Lula. Esto no significa que exista un rumbo político uniforme en el continente, sino que la región continúa atravesada por una competencia entre proyectos ideológicos y modelos de desarrollo diferentes.

Pero ¿por qué importa tanto esta elección fuera de Brasil?

La respuesta está, en buena medida, en la Argentina. Brasil no es solamente un país vecino, es el principal destino de las exportaciones argentinas y uno de sus socios comerciales más importantes. Durante los primeros nueve meses de 2026, concentró el 12,7 % de las exportaciones nacionales y el 21,4 % de las importaciones. Además, alrededor del 64 % de las ventas argentinas a ese mercado correspondió a manufacturas industriales, con una participación destacada del sector automotor.

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Lo dije antes y lo repito, Brasil es el regional player de América del Sur. Su peso económico, demográfico y diplomático lo convierte en un actor central para la integración regional y para las negociaciones con las grandes potencias. Lo que sucede en Brasilia repercute en Buenos Aires, tanto en las decisiones políticas como en el empleo industrial, las inversiones, el comercio y las posibilidades de crecimiento.

En este escenario, la reelección de Lula plantea un desafío concreto para el gobierno de Javier Milei. Las diferencias ideológicas entre ambos presidentes han deteriorado la relación diplomática, hasta el punto de que Brasil decidió reducir el nivel de representación diplomática con la Argentina. Además, Milei había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña.

La victoria de Lula deja a la diplomacia argentina frente a una disyuntiva, profundizar las diferencias políticas o reconstruir canales de diálogo que permitan defender los intereses nacionales. La afinidad ideológica no garantiza por sí sola mejores resultados económicos, del mismo modo que las diferencias políticas no impiden necesariamente el intercambio comercial. De hecho, el comercio bilateral continuó desarrollándose pese a los desencuentros entre ambos mandatarios.

Revisión

La forma en la que Lula venció, es válido de revisión, con casi dos puntos porcentuales de diferencia, demarcan una sociedad fuertemente polarizada y atravesada por un cambio en sus ideales políticos. Aunque el modelo de Lula triunfó, la disidencia política se vio demarcada, en este mapa político, que le será muy difícil al presidente de poder unificar. Se vienen años duros luego de esta reelección

Argentina y Brasil cambiarán su rumbo, pero sus más de 200 años de historia seguirán. Brasil necesita de Argentina, tanto como nosotros de Brasil. Y eso se mantendrá sostenido durante un largo tiempo.

Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020

Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020

Aunque en lo económico el golpe post elecciones será duro para la Argentina por unas semanas, porque el milagro brasileño no será el que nos acompañe en este caso.

Ahora, las preguntas se orientas mirando al candidato reelecto.

¿Podrá sostenerse el modelo de Lula en esta América Latina o incluso el mundo en transición, cuando las derechas latinoamericanistas avanzan en un mapa popular? ¿Podrá Lula detener el péndulo político? ¿Podrá Brasil ser el faro de un modelo popular que se ve avasallado por el nuevo modelo liberal?

Temas Luiz Inácio Lula da Silva BrasilFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La izquierda celebra el triunfo de Lula en Brasil: Una victoria histórica para la región

La izquierda celebra el triunfo de Lula en Brasil: "Una victoria histórica" para la región

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Brasil: Lula y Bolsonaro, en otro áspero debate se cruzaron acusaciones por el modelo económico de Milei

Brasil: Lula y Bolsonaro, en otro áspero debate se cruzaron acusaciones por el modelo económico de Milei

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula acorta la distancia con Flávio Bolsonaro y crece la incertidumbre antes del balotaje

Lula acorta la distancia con Flávio Bolsonaro y crece la incertidumbre antes del balotaje

Lo más popular
Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
1

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
3

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
4

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
5

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados
5

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Más Noticias
El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

Comentarios