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“Buscando rivales a papá”

El Presidente inventa enemigos y con sus improperios, permite que crezcan los monstruos. En Tucumán, la preocupación es la misma. Nuestros gobernantes necesitan adversarios para sentirse más fuertes.

“Buscando rivales a papá”
Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 2 Hs

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