OpiniónColumnas “Buscando rivales a papá” El Presidente inventa enemigos y con sus improperios, permite que crezcan los monstruos. En Tucumán, la preocupación es la misma. Nuestros gobernantes necesitan adversarios para sentirse más fuertes. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados