Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en el que sucedieron las cosas. Vamos a pedir la anulación de estos comicios”, afirmó Flávio Bolsonaro, quien se negó a aceptar la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato opositor cuestionó la decisión judicial que extendió el horario de votación y acusó al ministro Cristiano Zanin de cambiar las reglas electorales en medio de la jornada.
La controversia se había desatado poco antes de las 17, cuando Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó prolongar hasta las 19 la recepción de votos en todo Brasil. La medida respondió a denuncias sobre dificultades en el transporte público que podían impedir que algunos electores llegaran a las urnas. El ministro dispuso que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ejecutara la resolución.
Bolsonaro apuntó contra Zanin por su vínculo previo con Lula, a quien representó como abogado antes de ser designado para integrar el máximo tribunal. “No voy a aceptar que las reglas del juego hayan sido cambiadas en medio del partido por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal”, sostuvo. También cuestionó que la decisión se hubiera tomado fuera del TSE y afirmó que el episodio debía ser aclarado antes de que Brasil reconociera el resultado. “Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de distintas ciudades y estados. Nunca voy a saber cuántos votos podría haber obtenido en un estado donde las urnas no fueron reabiertas. Es inexplicable lo que pasó”, dijo.
Desconcierto
La resolución generó confusión durante las últimas horas de votación. El TSE informó que la recepción de votos continuaría hasta las 19 únicamente en los lugares donde las mesas todavía no habían cerrado. Las secciones que ya habían concluido la votación no debían reabrirse y sus resultados se computarían con normalidad. Mientras tanto, el tribunal suspendió temporalmente la totalización y la difusión de los resultados, que se reanudaron después de las 19.
Aunque Bolsonaro presentó la prórroga como una alteración de las reglas electorales, la medida había sido solicitada por la campaña de Lula ante las denuncias sobre problemas de transporte. El espacio de Flávio también había reclamado una extensión, aunque con planteos vinculados a otras zonas y a las condiciones meteorológicas.
Pese a esos antecedentes, el candidato del Partido Liberal insistió en que no podía reconocer el resultado y anunció que recurriría a la Justicia para solicitar la anulación de las elecciones. Su declaración abrió un nuevo capítulo de tensión política tras el triunfo de Lula, quien se impuso en el balotaje y obtuvo la reelección.
Por el momento, el anuncio debe distinguirse de una presentación judicial formal y de cualquier eventual decisión de la Justicia Electoral sobre el planteo. Su cuestionamiento público no modifica por sí mismo el resultado oficial.