Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Bolsonaro apuntó contra Zanin por su vínculo previo con Lula, a quien representó como abogado antes de ser designado para integrar el máximo tribunal. “No voy a aceptar que las reglas del juego hayan sido cambiadas en medio del partido por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal”, sostuvo. También cuestionó que la decisión se hubiera tomado fuera del TSE y afirmó que el episodio debía ser aclarado antes de que Brasil reconociera el resultado. “Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de distintas ciudades y estados. Nunca voy a saber cuántos votos podría haber obtenido en un estado donde las urnas no fueron reabiertas. Es inexplicable lo que pasó”, dijo.