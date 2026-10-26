Desde Manzur a Cano: qué dijeron los dirigentes tucumanos sobre el triunfo de Lula

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tuvo una rápida repercusión entre los dirigentes políticos tucumanos. Referentes de distintos espacios se expresaron en las redes sociales tras conocerse el resultado, aunque las celebraciones se concentraron principalmente entre figuras del peronismo, que destacaron la justicia social, la presencia del Estado, la organización política y la integración latinoamericana.