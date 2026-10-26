Desde Manzur a Cano: qué dijeron los dirigentes tucumanos sobre el triunfo de Lula

Resumen para apurados
- Dirigentes políticos de Tucumán celebraron en redes sociales la victoria electoral de Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.
- Referentes peronistas como Juan Manzur y Darío Monteros destacaron la justicia social, mientras el radical José Cano valoró el triunfo frente a modelos antidemocráticos.
- El resultado en el principal socio regional reactivó el debate político en Tucumán y abre proyecciones sobre el armado electoral y las disputas de poder en Argentina.
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tuvo una rápida repercusión entre los dirigentes políticos tucumanos. Referentes de distintos espacios se expresaron en las redes sociales tras conocerse el resultado, aunque las celebraciones se concentraron principalmente entre figuras del peronismo, que destacaron la justicia social, la presencia del Estado, la organización política y la integración latinoamericana.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Juan Manzur, quien felicitó al mandatario brasileño y puso el acento en el vínculo político y personal que mantiene con él.
“¡Al querido compañero y amigo Lula, felicitaciones! Una auténtica proeza del hermano pueblo brasileño y de su conductor, que renuevan la esperanza de un futuro con justicia social”, escribió Manzur.
El diputado nacional Pablo Yedlin también celebró el resultado, aunque eligió un mensaje con un tono más confrontativo hacia el espacio derrotado. “Felicitaciones al presidente Lula ya todo el pueblo brasileño que en una jornada democrática ejemplar le ha dicho que NO a la derecha recalcitrante”, sostuvo.
Yedlin planteó además una lectura regional del resultado: “Un mundo mejor es posible, que sea el inicio de un cambio de rumbo para la región”.
El ministro del Interior, Darío Monteros, analizó el triunfo en clave de construcción política y destacó el papel de la militancia y de la participación electoral.
"El 4 de octubre Lula perdió. Hoy ganó. En el medio hubo militancia, territorio y un pueblo que salió a votar más que en primera vuelta. El pueblo no vence si no está organizado. Cuando lo popular tiene representación, el pueblo va primero", afirmó.
Monteros cerró su mensaje con una referencia directa a la disputa política local y regional: “La derecha, acá y allá, festeja antes de tiempo. Abrazo desde Tucumán”.
El legislador Christian Rodríguez, en tanto, puso el foco en el rol del Estado y en la integración regional. “En Brasil ganó quien priorizó un Estado presente, con políticas públicas al servicio de su pueblo”, expresó.
Para Rodríguez, la victoria de Lula “reafirma la importancia de la soberanía y la unidad latinoamericana para defender nuestros recursos, nuestra independencia y el futuro de nuestros pueblos”.
También se sumaron a las celebraciones otros dirigentes del peronismo tucumano. El intendente bandeño Gonzalo Monteros publicó un breve mensaje: “Luiz Inácio Lula Da Silva, señores”, mientras que el legislador Gerónimo Vargas Aignasse apeló a la ironía: “Se les hizo un nudo en la derecha. Ganó Lula”.
Las repercusiones excedieron al peronismo. El ex diputado nacional y referente radical José Cano también celebró la victoria de Lula, aunque vinculó el resultado con la necesidad de construir una política alternativa en la Argentina.
"El triunfo de Lula es el triunfo de la dignidad. Es una luz de esperanza frente a quienes proponen un modelo antidemocrático", afirmó.
Cano trasladó luego la lectura al escenario nacional: “En Argentina tenemos la obligación de consolidar una opción republicana y popular que nos devuelva un futuro con todos”.
Así, el resultado de las elecciones brasileñas encontró eco inmediato en la política tucumana. Con distintos tonos y argumentos, dirigentes del peronismo y de la oposición coincidieron en celebrar el triunfo de Lula, mientras algunos aprovechan el desenlace electoral del principal socio de la Argentina para proyectar el debate hacia las disputas políticas locales y nacionales.