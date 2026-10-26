Mundo

La izquierda celebra el triunfo de Lula en Brasil: "Una victoria histórica" para la región

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras en manifestarse. A ella se sumó el presidente cubano, quien felicitó a su "hermano" por el triunfo.

PUERTAS ADENTRO. Lula festejó en el búnker junto a su equipo.
PUERTAS ADENTRO. Lula festejó en el búnker junto a su equipo.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La izquierda internacional celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil, tras vencer a Flávio Bolsonaro con el 51,7% y retener el poder.
  • Lula logró remontar la desventaja de la primera vuelta electoral, recibiendo felicitaciones de mandatarios como Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez y referentes regionales.
  • La victoria posiciona a Brasil como bastión progresista regional y representa una señal de resistencia frente al reciente giro hacia la derecha en América Latina.
Resumen generado con IA

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño, donde se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, desató una ola de celebraciones entre los referentes de la izquierda a nivel regional y global.

Para el arco progresista, el resultado representa una "victoria histórica" que frena el avance de la derecha en América Latina y se consolida a Brasil como uno de sus principales bastiones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras en manifestarse. A ella se sumó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien no escatimó en elogios: felicitó a su "hermano" por el triunfo sobre el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y aseguró que el resultado "garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

En la misma sintonía, el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, destacó la "fiesta democrática" que representó el proceso electoral.

Desde Argentina, Cristina Fernández de Kirchner también se sumó a las felicitaciones. A través de sus redes, celebró a su "compañero presidente", a quien recibió en Buenos Aires el año pasado.

Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través de su cancillería, destacó la "contundente muestra de participación cívica" del pueblo brasileño.

El respaldo del progresismo global

El eco de la victoria traspasó las fronteras latinoamericanas y llegó a las principales figuras del progresismo mundial. El ícono de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders, se mostró aliviado por el resultado.

En Europa, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el triunfo de su par brasileño, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, apostó por trabajar en conjunto por "un mundo más justo".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el resultado como un triunfo para "la democracia y el multilateralismo", en línea con la defensa del Sur Global que caracteriza al mandatario brasileño.

La remontada de Lula, quien había perdido en la primera vuelta, no solo reafirma el peso del progresismo en la región, sino que también envía una señal de resistencia frente al giro hacia la derecha que atraviesan países como Argentina, Chile o Colombia.

Temas Luiz Inácio Lula da Silva BrasilFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Lo más popular
Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
1

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
3

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
4

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
5

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados
5

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Comentarios