La izquierda celebra el triunfo de Lula en Brasil: "Una victoria histórica" para la región

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras en manifestarse. A ella se sumó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien no escatimó en elogios: felicitó a su "hermano" por el triunfo sobre el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y aseguró que el resultado "garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".