Lula acorta la distancia con Flávio Bolsonaro y crece la incertidumbre antes del balotaje
Los últimos sondeos muestran una elección reñida, con diferencias que entran en el margen de error en dos de las tres encuestas. Los analistas advierten que los indecisos podrían definir el resultado del próximo domingo.
Resumen para apurados
- Lula da Silva acortó este lunes la distancia con Flávio Bolsonaro en Brasil ante el balotaje presidencial, debido a un repunte en los últimos sondeos electorales.
- Luego de que Bolsonaro liderara la primera vuelta por dos puntos, las encuestas se ajustaron al margen de error tras un tenso debate televisivo previo al balotaje.
- El desenlace del próximo domingo dependerá del nivel de abstención y de los votos indecisos, mientras ambos candidatos alistan su último debate televisivo este viernes.
A seis días del balotaje presidencial en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva acortó la distancia con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y la definición electoral se volvió más incierta. Los últimos sondeos difundidos este lunes muestran una disputa ajustada, con diferencias dentro del margen de error en dos de las tres encuestas publicadas.
El relevamiento de BTG/Nexus ubicó a Bolsonaro con el 50,3% de los votos válidos, frente al 49,7% de Lula. La diferencia es de apenas 0,6 puntos porcentuales, frente a los 3,2 puntos registrados en la encuesta anterior, difundida el martes pasado.
Por su parte, Atlas/Bloomberg mostró una ventaja de 2,2 puntos para el senador, con el 51,1% frente al 48,9% del actual presidente. En cambio, PoderData/Aya le asignó a Bolsonaro cuatro puntos de diferencia, con el 52% contra el 48% de Lula. Este último fue el único resultado que quedó fuera del margen de error.
Los porcentajes corresponden a los votos válidos, que excluyen los sufragios en blanco, nulos y los indecisos. Las tres encuestas se realizaron antes del primer debate televisivo de la campaña, transmitido por TV Band.
Marcelo Tokarski, director general de Nexus, advirtió que Bolsonaro conserva cierta ventaja, tanto por su posición numérica como por el efecto que podría tener la abstención electoral.
“Flávio aún tiene cierta ventaja, porque está numéricamente por delante, pero principalmente porque sabemos que la abstención tiende a perjudicar un poco más la candidatura de Lula”, sostuvo. Según explicó, históricamente la abstención se concentra más entre los votantes de menores ingresos, un sector en el que el presidente obtiene un respaldo significativamente mayor que su rival.
En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro se impuso por dos puntos porcentuales, con el 47% de los votos frente al 45% de Lula. Ambos candidatos volverán a enfrentarse en un debate este viernes, apenas dos días antes de la segunda vuelta.
Un debate marcado por las acusaciones y las chicanas
El primer debate presidencial estuvo atravesado por denuncias, cruces y acusaciones de corrupción. Las propuestas quedaron relegadas frente a las recriminaciones, mientras que los gritos de asesores y simpatizantes presentes en el estudio interrumpieron las consideraciones finales de ambos candidatos.
En los primeros tramos, Bolsonaro se mostró más seguro y consiguió desestabilizar a Lula. Sin embargo, el actual mandatario logró recomponerse y emparejar el desarrollo del encuentro.
El analista brasileño Rodrigo Toniol, en declaraciones a TN, destacó la repercusión del debate en el país. “Hoy por la mañana, en las calles, este es uno de los temas de conversación”, señaló.
A su entender, fue un intercambio “violento, absolutamente carente de propuestas y viciado por contenidos diseñados específicamente para convertirse en fragmentos virales en las redes sociales”.
Toniol consideró que el resultado dependió, en buena medida, de las preferencias previas de cada sector del electorado. “En una contienda tan reñida como esta, la impresión que queda es que, al finalizar el debate, para los partidarios de Lula ganó Lula, mientras que para los de Bolsonaro ganó Flávio”, afirmó.
También señaló que la agresividad y las burlas del senador hacia el presidente fueron interpretadas por algunos como ataques excesivos, mientras que otros leyeron su firmeza como una señal de que representa un cambio político.
En ese escenario, los indecisos quedaron en el centro de la disputa. “Los indecisos, precisamente el sector de la población que aún está en disputa en esta segunda vuelta, no quedaron convencidos de nada. A lo sumo, el debate les llevó a considerar la posibilidad de no acudir a las urnas el próximo domingo”, analizó.
Se trata de un universo de 32,2 millones de electores que se abstuvo de votar en la primera vuelta. En aquella instancia, la diferencia entre ambos candidatos fue de 2,2 millones de votos a favor de Bolsonaro.
Toniol fue contundente al evaluar el impacto del encuentro: “Según los informes de los grupos focales que siguieron el debate, la noche de ayer no alteró en absoluto el panorama de una contienda en la que todavía puede pasar cualquier cosa”.
En la misma línea, el diario Folha informó que aliados de Bolsonaro reconocieron que el debate no fue constructivo y consideraron que probablemente no logró convencer a los votantes indecisos.
Los analistas discrepan sobre el impacto electoral
El analista João Daniel Almeida, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio), ofreció una lectura diferente. En declaraciones a TN, sostuvo que Lula podría haber logrado un acercamiento mayor con quienes todavía no definieron su voto.
“Creo que Lula, a pesar de estar tenso y de caer a veces en ciertos tics, probablemente convenció más a los indecisos”, afirmó.
Con las encuestas cada vez más ajustadas y un nuevo debate previsto para este viernes, la campaña brasileña entra en sus últimos días sin un resultado claro. La participación electoral y la decisión de quienes aún no tienen definido su voto aparecen como factores centrales en una elección que, según los analistas, permanece abierta.