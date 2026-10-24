Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados
La camarista Malvina Seguí pidió el apartamiento de los vocales Álvaro Zamorano y María Dolores Leone Cervera por sus vínculos con la presidenta de la AMT, Marcela Ruiz; en paralelo, el camarista Benjamín Moisá aclaró que la Oficina de Gestión Asociada no debía sortear sino integrar el tribunal con todos los jueces hábiles.
Resumen para apurados
- La jueza Malvina Seguí recusó hoy en Tucumán a los camaristas Zamorano y Leone Cervera en la causa de la Asociación de Magistrados por presuntos vínculos.
- El reclamo sumó fotos en redes y objeciones del camarista Benjamín Moisá al sorteo de la Oficina de Gestión Asociada para integrar el tribunal.
- El fallo definirá la integración del tribunal y sentará un precedente sobre los lazos personales y la imparcialidad en la Justicia tucumana.
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