Polémica judicial

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

La camarista Malvina Seguí pidió el apartamiento de los vocales Álvaro Zamorano y María Dolores Leone Cervera por sus vínculos con la presidenta de la AMT, Marcela Ruiz; en paralelo, el camarista Benjamín Moisá aclaró que la Oficina de Gestión Asociada no debía sortear sino integrar el tribunal con todos los jueces hábiles.

La disputa está centrada en el seno del Poder Judicial.
La disputa está centrada en el seno del Poder Judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza Malvina Seguí recusó hoy en Tucumán a los camaristas Zamorano y Leone Cervera en la causa de la Asociación de Magistrados por presuntos vínculos.
  • El reclamo sumó fotos en redes y objeciones del camarista Benjamín Moisá al sorteo de la Oficina de Gestión Asociada para integrar el tribunal.
  • El fallo definirá la integración del tribunal y sentará un precedente sobre los lazos personales y la imparcialidad en la Justicia tucumana.
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