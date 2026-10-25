Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

El presidente de Paraguay felicitó a Lula por su triunfo
"Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente", escribió en sus redes sociales Santiago Peña.
Sergio Massa felicitó a Lula
"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA."
Cristina Kirchner felicitó a Lula
FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026
Fin del escrutinio: Lula se impuso en las urnas
En una polémica jornada electoral marcada por denuncias y la extensión del cierre de las urnas, el presidente de Brasil y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, logró una remontada inédita en la historia del país y se impuso con el 51,75% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, que obtuvo el 48,25%. El líder de la izquierda nacional cumplirá así, a sus 80 años, un segundo mandato consecutivo, convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en estar cuatro veces al frente del Palacio del Planalto.
99,32% de mesas escrutadas
91,50% de mesas escrutadas La diferencia de Lula parece irremontable
80,75% de las urnas escrutadas: Lula sigue estirando la ventaja
71,24% de las mesas escrutadas: Lula llega al 51%
La diferencia es de 1.700.000 sufragios
62% Lula consolida la ventaja
57,65%: Lula estira la ventaja
51,35% de mesas escrutadas: Lula pasó al frente
Se achicó la diferencia
32,30% de las urnas escrutadas
25,79% de urnas escrutadas
El presidente del PT denunció una interferencia electoral por la suspensión del transporte gratuito
Edinho Silva, diputado federal electo por San Pablo y presidente del Partido de los Trabajadores (PT), cuestionó en X la suspensión del transporte gratuito durante la segunda vuelta presidencial en Brasil y reclamó la intervención de la Justicia Electoral para garantizar el derecho al voto.
“Suspender el transporte gratuito va en contra de la ley y significa una interferencia directa en el proceso electoral”, sostuvo. Además, calificó las denuncias como “gravísimas” y advirtió: “Quien incumple la ley está cometiendo un crimen contra la democracia”.
Más del 20% de las mesas escrutadas: no hay nada definido
13,98% de las urnas escrutadas: Bolsonaro pasa al frente
Doce diputados libertarios viajaron a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro y esperan los resultados en Río de Janeiro
Encabezados por el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil, Gino Visconti, participaron de una caravana del Partido Liberal; aseguran que cada uno pagó su viaje y estadía
Polymarket pone de ganador a Lula
El famoso sitio de apuestas Polymarket da como ganador a Lula da Silva por sobre Flavio Bolsonaro.
9,10% de mesas escrutadas: cabeza a cabeza
2,18% de mesas escrutadas: se reduce la diferencia a favor de Lula
1.5% de mesas escrutadas: Lula encabeza la votación
Muchos centros de votación en San Pablo cerraron a las 17, no a las 19
En la zona oeste de San Pablo, votantes intentaron ingresar después de las 17, tras la extensión del horario, pero no pudieron acceder.
A qué hora se conocerán los resultados finales
En cuanto al escrutinio de la segunda vuelta, los resultados se esperan para las 21, según informó el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques. El funcionario señaló que el desarrollo de las elecciones presidenciales y de las votaciones para gobernadores en cinco estados y el Distrito Federal transcurría dentro de lo previsto, y estimó que para esa hora se conocería el resultado.
Elecciones en Brasil 2026: cómo votaron los brasileños en el exterior en el balotaje
Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en 44 países, mientras que Flávio Bolsonaro ganó en otros 13, según los resultados de las mesas electorales que ya cerraron. Los datos permiten comparar el desempeño de ambos candidatos en la segunda vuelta con el de la primera.
La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de 2026 ya terminó en distintos países y los primeros resultados del exterior muestran una ventaja de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), sobre el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).
Según los datos de las actas electorales recopilados por la prensa brasileña, Lula ganó en 44 países, entre ellos Portugal, Francia, España, Australia y China. Flávio Bolsonaro, por su parte, se impuso en 13 naciones, entre las que figuran Japón, Israel, Grecia, Malasia y Tailandia.
El relevamiento contemplaba los resultados de 57 países cuyos centros de votación ya habían cerrado. Hasta las 16.04, hora de Brasil, Lula acumulaba una diferencia de 45.835 votos sobre su rival en esos países. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tenía previsto comenzar a divulgar los resultados oficiales a partir de las 17.
Dónde ganó Lula en el exterior y cómo cambió el voto
El presidente brasileño se impuso en 44 países. Portugal fue uno de sus principales bastiones fuera de Brasil, con 34.319 votos, seguido por Alemania, con 16.549; Reino Unido, con 10.968; Francia, con 10.676; y España, con 9.293.
También obtuvo resultados destacados en Italia, donde reunió 7.921 votos; Irlanda, con 7.194; Suiza, con 7.089; Australia, con 6.017; y Países Bajos, con 5.578.
En la comparación con la primera vuelta, el desempeño de Lula mejoró en algunos países europeos. En Bélgica avanzó 2,5 puntos porcentuales; en Noruega, 1,8; y en Italia y Reino Unido, 1,6 puntos en cada caso.
También registró avances en Suiza, con 3,2 puntos porcentuales; Portugal, con 1,8; y Francia, con 0,7 puntos.
Sin embargo, Flávio Bolsonaro mejoró su porcentaje en varios países donde terminó perdiendo. Uno de los casos más notorios fue Arabia Saudita, donde avanzó nueve puntos porcentuales respecto de la primera vuelta. También creció 8,7 puntos en Croacia y 5,3 en Estonia.
Resultados de Lula por país
Entre los países donde Lula obtuvo la victoria, estos fueron algunos de los resultados informados:
Alemania: 16.549 votos.
Australia: 6.017 votos.
Bélgica: 3.064 votos.
China: 502 votos.
España: 9.293 votos.
Francia: 10.676 votos.
Irlanda: 7.194 votos.
Italia: 7.921 votos.
Países Bajos: 5.578 votos.
Portugal: 34.319 votos.
Reino Unido: 10.968 votos.
Suiza: 7.089 votos.
La lista también incluye países de Asia, África y Medio Oriente, como China, Corea del Sur, India, Jordania, Líbano, Marruecos, Senegal y Turquía.
En qué países ganó Flávio Bolsonaro
El senador Flávio Bolsonaro se impuso en 13 países. Japón fue el principal resultado de su lista, con 28.538 votos, una cifra muy superior a la registrada en las otras naciones donde ganó.
También obtuvo la victoria en Israel, con 699 votos; Sudáfrica, con 256; Emiratos Árabes Unidos, con 772; y Qatar, con 195.
Los resultados informados en Asia incluyeron 133 votos en Hong Kong, 39 en Filipinas, 23 en Indonesia, 44 en Malasia, 60 en Tailandia y 130 en Taiwán. En Mozambique reunió 117 votos y en Grecia, 311.
Cómo cambió el voto en los países donde ganó Flávio Bolsonaro
La comparación entre las dos vueltas también muestra movimientos en el respaldo a los candidatos. En algunos países donde ganó Flávio Bolsonaro, Lula mejoró su porcentaje respecto de la primera vuelta.
En Indonesia, el presidente avanzó 9,8 puntos porcentuales; en Tailandia, 4,3; en Israel, 4,2; y en Sudáfrica, 2,3 puntos.
Flávio Bolsonaro, en cambio, mejoró su desempeño en Malasia, donde avanzó 13,7 puntos porcentuales respecto de la primera vuelta. También registró subas en Mozambique, con 3,9 puntos, y Filipinas, con 3,2.
Qué muestran los resultados de las elecciones brasileñas en el exterior
El recuento parcial muestra que Lula logró imponerse en más países que Flávio Bolsonaro entre los centros de votación del exterior que ya habían cerrado. Sin embargo, la cantidad de países ganados no equivale por sí sola a una diferencia de votos, ya que el número de electores varía considerablemente entre cada destino.
Japón, donde venció Flávio Bolsonaro con 28.538 votos, y Portugal, donde Lula obtuvo 34.319, figuran entre los principales focos de votación brasileña fuera del país.
Los datos difundidos corresponden al relevamiento periodístico disponible durante la tarde del domingo 25 de octubre. El resultado definitivo debía surgir del escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.
La campaña de Bolsonaro también pidió la extensión del horario
El equipo de campaña del senador y candidato por el Partido Liberal (PL) solicitó este domingo que se aplazara la hora de cierre de las urnas, después de que la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva hiciera lo mismo. En el caso de la candidatura del PL, la solicitud urgente al Tribunal Superior Electoral (TSE) tenía por objeto prorrogar hasta las 19:00 horas la votación de la segunda vuelta en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectados por fuertes lluvias.
El Tribunal Superior detuvo el recuento de votos
Tras la extensión del horario de votación, el Tribunal Superior Electoral frenó el recuento de votos hasta las 19, momento en que cerrara la jornada electoral. Pasadas las 17, se habían difundido los primeros datos, ya que ese era el horario original para el cierre.
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Los servicios de autobús en São Gonçalo han vuelto a la normalidad
El Tribunal Electoral Regional de Río de Janeiro (TRE-RJ) asegura que el servicio de transporte público en São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, volvió a la normalidad este domingo. Durante la mañana se reportó la falta de autobuses en varias líneas, y algunos residentes esperaron durante horas.
Según el juez Cláudio de Mello Tavares, presidente del tribunal, el juzgado regional contactó con las empresas y les impuso una multa.
"Algunas flotas no estaban operando en la ciudad. Ante esta situación, el juez Bruno Ruliere emitió rápidamente una resolución ordenando a las empresas que volvieran a poner los vehículos en circulación, bajo pena de una multa de R$ 500.000 por cada hora de inactividad. Inmediatamente después, todo volvió a la normalidad", declaró Tavares.
La justicia electoral aceptó el pedido y el horario de votación se extendió hasta las 19
Lula y Flávio Bolsonaro votaron durante la mañana
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto durante la mañana en San Pablo. Después de sufragar, agradeció el respaldo recibido durante la campaña electoral.
"Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo", afirmó. También sostuvo que sería "eternamente agradecido" por el apoyo recibido.
Por su parte, Flávio Bolsonaro votó a las 8.22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Tras emitir su sufragio, el senador afirmó que había llegado "el momento del cambio".
Ambos candidatos buscaron ampliar su respaldo entre los electores que habían votado por otras fuerzas políticas en la primera vuelta, en una elección en la que el voto en blanco, el nulo y la participación electoral también forman parte de las variables observadas.
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Dónde esperan los candidatos presidenciales los resultados electorales
Flavio Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal, se encuentra en su residencia de Brasilia, donde espera junto a sus allegados la decisión del pueblo brasileño en los comicios. Por su parte, Luis Inacio Lula da Silva seguirá el recuento de votos en el Hotel Intercontinental de San Pablo, rodeado de ministros y decenas de aliados cercanos.
A qué hora se conocen los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil 2026
El horario de votación comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 17 en todo el territorio brasileño. Respecto a la difusión de los guarismos, el Tribunal Superior Electoral de Brasil queda habilitado para informar los resultados oficiales una vez que los centros de votación cierran sus puertas en cada región. No obstante, la dinámica habitual marca que las primeras cifras concretas emergen a partir de las 18 horas, momento en el cual el flujo de datos de las diversas zonas del país cobra mayor intensidad y permite esbozar una tendencia clara sobre el ganador de esta jornada electoral.
Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció el apoyo del pueblo: “Seré eternamente agradecido”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo por la mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que su rival, Flávio Bolsonaro, se impuso como el candidato más votado.
Tras emitir su sufragio, el mandatario agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.
“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.
Lo que tenés que saber
Brasilestá partido al medio. En mitades que parecen irreconciliables. Y el resultado electoral de la primera ronda presidencial lo demostró. Entre los dos candidatos más votados, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva, se quedaron con el 92% de los votos. Los otros 11 postulantes a la Presidencia apenas cosecharon el 7% de las voluntades de los 125 millones de brasileños que concurrieron a las urnas el pasado 4 de octubre.
De esos, 110 millones eligieron a los dos aspirantes que pasaron al ballotage. Pero hubo 33 millones más que se ausentaron, el 21% del padrón. Y ahora, en el segundo turno, esa polarización no deja escapatoria. No hay alternativa. Es blanco o negro.