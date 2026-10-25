Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

18:08 hs

Elecciones en Brasil 2026: cómo votaron los brasileños en el exterior en el balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en 44 países, mientras que Flávio Bolsonaro ganó en otros 13, según los resultados de las mesas electorales que ya cerraron. Los datos permiten comparar el desempeño de ambos candidatos en la segunda vuelta con el de la primera.

La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de 2026 ya terminó en distintos países y los primeros resultados del exterior muestran una ventaja de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), sobre el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Según los datos de las actas electorales recopilados por la prensa brasileña, Lula ganó en 44 países, entre ellos Portugal, Francia, España, Australia y China. Flávio Bolsonaro, por su parte, se impuso en 13 naciones, entre las que figuran Japón, Israel, Grecia, Malasia y Tailandia.

El relevamiento contemplaba los resultados de 57 países cuyos centros de votación ya habían cerrado. Hasta las 16.04, hora de Brasil, Lula acumulaba una diferencia de 45.835 votos sobre su rival en esos países. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tenía previsto comenzar a divulgar los resultados oficiales a partir de las 17.

Dónde ganó Lula en el exterior y cómo cambió el voto

El presidente brasileño se impuso en 44 países. Portugal fue uno de sus principales bastiones fuera de Brasil, con 34.319 votos, seguido por Alemania, con 16.549; Reino Unido, con 10.968; Francia, con 10.676; y España, con 9.293.

También obtuvo resultados destacados en Italia, donde reunió 7.921 votos; Irlanda, con 7.194; Suiza, con 7.089; Australia, con 6.017; y Países Bajos, con 5.578.

En la comparación con la primera vuelta, el desempeño de Lula mejoró en algunos países europeos. En Bélgica avanzó 2,5 puntos porcentuales; en Noruega, 1,8; y en Italia y Reino Unido, 1,6 puntos en cada caso.

También registró avances en Suiza, con 3,2 puntos porcentuales; Portugal, con 1,8; y Francia, con 0,7 puntos.

Sin embargo, Flávio Bolsonaro mejoró su porcentaje en varios países donde terminó perdiendo. Uno de los casos más notorios fue Arabia Saudita, donde avanzó nueve puntos porcentuales respecto de la primera vuelta. También creció 8,7 puntos en Croacia y 5,3 en Estonia.

Resultados de Lula por país

Entre los países donde Lula obtuvo la victoria, estos fueron algunos de los resultados informados:

Alemania: 16.549 votos.

Australia: 6.017 votos.

Bélgica: 3.064 votos.

China: 502 votos.

España: 9.293 votos.

Francia: 10.676 votos.

Irlanda: 7.194 votos.

Italia: 7.921 votos.

Países Bajos: 5.578 votos.

Portugal: 34.319 votos.

Reino Unido: 10.968 votos.

Suiza: 7.089 votos.

La lista también incluye países de Asia, África y Medio Oriente, como China, Corea del Sur, India, Jordania, Líbano, Marruecos, Senegal y Turquía.

En qué países ganó Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro se impuso en 13 países. Japón fue el principal resultado de su lista, con 28.538 votos, una cifra muy superior a la registrada en las otras naciones donde ganó.

También obtuvo la victoria en Israel, con 699 votos; Sudáfrica, con 256; Emiratos Árabes Unidos, con 772; y Qatar, con 195.

Los resultados informados en Asia incluyeron 133 votos en Hong Kong, 39 en Filipinas, 23 en Indonesia, 44 en Malasia, 60 en Tailandia y 130 en Taiwán. En Mozambique reunió 117 votos y en Grecia, 311.

Cómo cambió el voto en los países donde ganó Flávio Bolsonaro

La comparación entre las dos vueltas también muestra movimientos en el respaldo a los candidatos. En algunos países donde ganó Flávio Bolsonaro, Lula mejoró su porcentaje respecto de la primera vuelta.

En Indonesia, el presidente avanzó 9,8 puntos porcentuales; en Tailandia, 4,3; en Israel, 4,2; y en Sudáfrica, 2,3 puntos.

Flávio Bolsonaro, en cambio, mejoró su desempeño en Malasia, donde avanzó 13,7 puntos porcentuales respecto de la primera vuelta. También registró subas en Mozambique, con 3,9 puntos, y Filipinas, con 3,2.

Qué muestran los resultados de las elecciones brasileñas en el exterior

El recuento parcial muestra que Lula logró imponerse en más países que Flávio Bolsonaro entre los centros de votación del exterior que ya habían cerrado. Sin embargo, la cantidad de países ganados no equivale por sí sola a una diferencia de votos, ya que el número de electores varía considerablemente entre cada destino.

Japón, donde venció Flávio Bolsonaro con 28.538 votos, y Portugal, donde Lula obtuvo 34.319, figuran entre los principales focos de votación brasileña fuera del país.

Los datos difundidos corresponden al relevamiento periodístico disponible durante la tarde del domingo 25 de octubre. El resultado definitivo debía surgir del escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.