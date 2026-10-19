"Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá": la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño

A siete días de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron un debate televisivo que estuvo lejos de ser una discusión programática. El encuentro, emitido por TV Band desde São Paulo, fue el primero entre ambos y se destacó por los insultos, las chicanas y los cruces personales antes que por las propuestas de gobierno.