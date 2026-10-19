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"Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá": la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño

El nombre de Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado de 2022, sobrevoló el estudio cuando su hijo le preguntó al presidente por qué tantos detenidos lo habían votado.

ENTRE INSULTOS Y CHICANAS. El primer debate entre Lula y Flávio Bolsonaro a una semana del balotaje
ENTRE INSULTOS Y CHICANAS. El primer debate entre Lula y Flávio Bolsonaro a una semana del balotaje
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cruzaron duros agravios este domingo en São Paulo durante su primer debate televisivo previo al balotaje presidencial de Brasil.
  • El choque ocurrió tras la ventaja del senador en primera vuelta y con sondeos en empate técnico, abordando acusaciones de corrupción y la condena de Jair Bolsonaro.
  • A una semana del balotaje, la paridad estadística y la fuerte polarización en las calles dejan un escenario abierto y de alta tensión para la gobernabilidad del país.
Resumen generado con IA

A siete días de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron un debate televisivo que estuvo lejos de ser una discusión programática. El encuentro, emitido por TV Band desde São Paulo, fue el primero entre ambos y se destacó por los insultos, las chicanas y los cruces personales antes que por las propuestas de gobierno.

La disputa llega con las encuestas en un empate técnico: Datafolha y Quaest le otorgan al senador el 51% de intención de voto frente al 49% del mandatario.

Lula, de 80 años, había rechazado participar de los debates previos a la primera vuelta, en la que Bolsonaro se impuso por 47% a 45%. Este domingo, el cara a cara comenzó tenso y escaló rápido.

En un momento, el presidente se alejó de su rival para marcar distancia y lo llamó "miliciano", en referencia a los supuestos vínculos del senador con grupos parapoliciales que controlan barrios populares de Río de Janeiro.

Bolsonaro respondió que era preferible mantenerse lejos para que no le "roben la billetera" y mostró la palma de su mano con la palabra "corrupto" escrita.

El intercambio siguió con acusaciones de corrupción. Lula exigió explicaciones sobre una investigación que involucra a su rival, quien eludió las preguntas y fue calificado de "payaso". Del otro lado, Bolsonaro sacó a relucir un caso que salpica a un hijo del presidente, conocido como "Lulinha".

El nombre de Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado de 2022, sobrevoló el estudio cuando su hijo le preguntó a Lula por qué tantos detenidos lo habían votado. El presidente respondió: "Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá".

La motosierra y el gasto público

En el tramo económico, Bolsonaro apuntó contra el costo de vida y la inseguridad, y acusó a Lula de gastar de más para asegurar su reelección. El presidente devolvió la embestida al advertir que su rival planea un ajuste y le preguntó si había tomado prestada "la motosierra" de Javier Milei, el mandatario argentino, cuyo país mencionó como ejemplo de desempleo creciente.

También sostuvo que la familia Bolsonaro responde a intereses de Estados Unidos, en alusión a la relación con Donald Trump.

Marchas y clima de campaña

El debate cerró una jornada de movilizaciones. En la avenida Paulista, miles de seguidores del bolsonarismo se congregaron para pedir la "vuelta" del expresidente, a pesar de su condena.

En Río de Janeiro, simpatizantes del oficialismo se reunieron en Copacabana en un acto por la democracia que contó con el apoyo del músico Caetano Veloso. A una semana de la definición, ambos bandos miden fuerzas en las calles y en las urnas, con una diferencia que, por ahora, no permite anticipar un ganador.

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