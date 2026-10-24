Los Sauces: comenzó el juicio a Cristina y Máximo Kirchner

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, las maniobras investigadas habrían incluido “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” para hacer llegar esos recursos a los ex presidentes y a sus familiares. En ese contexto, la acusación atribuye a Cristina Kirchner, “en el marco de la sociedad ilícita” de la cual es considerada presunta jefa, “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” mediante la firma Los Sauces.