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Los Sauces: comenzó el juicio a Cristina y Máximo Kirchner

La fiscalía atribuyó a la familia Kirchner una presunta estructura de corrupción y lavado de activos.

Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner comenzó ayer en los tribunales federales de Retiro. En la primera audiencia, la fiscalía expuso las presuntas maniobras de corrupción y lavado de activos que atribuye a la familia de los ex mandatarios, mientras los acusados siguieron la jornada de manera remota.

La acusación sostiene que existió una estructura destinada a canalizar fondos de origen ilícito y beneficiar al entorno familiar. Según el dictamen fiscal, “hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, mientras que Máximo Kirchner habría actuado como “organizador”.

Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir de forma virtual el inicio del juicio

Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir de forma virtual el inicio del juicio

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, los representantes del Ministerio Público también afirmaron que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”. La presentación se realizó ante el Tribunal Oral Federal 5, en una sala de Comodoro Py con presencia de abogados defensores, del fiscal Diego Velasco y su equipo, además de representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, las maniobras investigadas habrían incluido “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” para hacer llegar esos recursos a los ex presidentes y a sus familiares. En ese contexto, la acusación atribuye a Cristina Kirchner, “en el marco de la sociedad ilícita” de la cual es considerada presunta jefa, “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” mediante la firma Los Sauces.

Hotesur-Los Sauces: ordenaron unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

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Entre los bienes vinculados con la investigación figura el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario tras la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad.

La audiencia estuvo dedicada al tramo correspondiente a Los Sauces. La lectura de las acusaciones continuará en las próximas jornadas y, una vez cumplido el plazo legal de 10 días hábiles, se prevé avanzar con el expediente Hotesur. Ambas investigaciones quedaron unificadas por decisión de la Cámara Federal de Casación.

Excepción

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, con Santiago Schiopetto como cuarto magistrado suplente. Al comienzo del debate, Michilini aclaró que la participación virtual de los imputados es excepcional y rige únicamente para la apertura del proceso. Una vez finalizada la lectura de las acusaciones, las audiencias deberán desarrollarse de manera presencial, salvo que se concedan autorizaciones especiales.

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

El caso constituye el tercer juicio oral que enfrenta Cristina Kirchner y el primero para Máximo Kirchner. Según informó Infobae, la modalidad adoptada para esta primera audiencia permitió que los principales acusados siguieran el inicio del proceso a distancia, mientras los demás participantes se presentaron en los tribunales federales.

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