El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
La desaparición de un docente jubilado en el cerro Ñuñorco puso bajo la lupa las condiciones de seguridad de los circuitos de montaña. Especialistas reclaman mayor señalización, capacitación de los senderistas y la creación de un equipo de contingencia para actuar ante emergencias.
Resumen para apurados
- La desaparición del docente jubilado Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco abrió un debate en Tucumán sobre las condiciones de seguridad en los circuitos de montaña locales.
- La actividad creció sin la infraestructura adecuada; la familia criticó el operativo de rescate inicial y se evidenció la falta de señalización e inversión en las sendas.
- Especialistas reclaman crear un equipo de contingencia ante emergencias, señalizar mejor las rutas y capacitar a senderistas para evitar futuras tragedias en la provincia.
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