Seguridad

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

El jefe de Policía de Tucumán aseguró que las condiciones climáticas impidieron utilizar helicópteros y drones durante los rastrillajes.

Continúan los operativos para tratar de hallar a Raúl Moyano.
Continúan los operativos para tratar de hallar a Raúl Moyano.
Por Redacción Seguridad Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, defendió hoy los operativos de búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco ante las críticas recibidas.
  • Girvau explicó que el mal clima impidió usar drones y helicópteros en los rastrillajes para hallar al montañista desaparecido en la zona montañosa.
  • El caso reabrió el debate sobre el montañismo y el gobierno provincial evalúa modificar los protocolos de rescate para optimizar futuros operativos.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Raúl Alfredo Moyano TucumánCasa de Gobierno de TucumánJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Quién es Raúl Moyano, el docente tucumano desaparecido en el Ñuñorco que nunca se queda quieto

Quién es Raúl Moyano, el docente tucumano desaparecido en el Ñuñorco que nunca se queda quieto

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Operativo en el cerro Ñuñorco por Raúl Moyano: Es muy poco lo que están invirtiendo en la búsqueda

Operativo en el cerro Ñuñorco por Raúl Moyano: "Es muy poco lo que están invirtiendo en la búsqueda"

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
3

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
4

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres
5

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”

Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”

Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Faster and Furious, el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

"Faster and Furious", el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

Comentarios