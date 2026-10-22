Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

Resumen para apurados
- El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, defendió hoy los operativos de búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco ante las críticas recibidas.
- Girvau explicó que el mal clima impidió usar drones y helicópteros en los rastrillajes para hallar al montañista desaparecido en la zona montañosa.
- El caso reabrió el debate sobre el montañismo y el gobierno provincial evalúa modificar los protocolos de rescate para optimizar futuros operativos.
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