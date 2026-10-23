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El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Agustín Cusumano escucha el cuarteto de Carlos Jiménez desde los 10 años y convirtió al cantante en una marca permanente en su piel. Quiere que su ídolo conozca sus tatuajes

CUARTETO CORDOBÉS. Carlos La Mona Jiménez, el máximo ídolo.
CUARTETO CORDOBÉS. Carlos La Mona Jiménez, el máximo ídolo.
Por Redacción Espectáculos Hace 5 Hs

Agustín Cusumano tiene 30 años, un taller mecánico en San Miguel de Tucumán y a Carlos La Mona Jiménez tatuado en la espalda. El cantante todavía no lo vio. La oportunidad más cercana llega esta noche, cuando el cuartetero cordobés vuelva a la provincia.

El músico y se presentará en el Palacio de los Deportes (avenida Coronel Suárez 200, en el parque 9 de Julio), con apertura de puertas a las 20. Rasuk Producciones anunció el show a fines de agosto, un año después de la presentación multitudinaria de Jiménez en Lules.

Agustín escucha a La Mona desde los 10 años. A los 14 fue a su primer recital. “Desde la primera vez que lo vi a Carlos y no pude dejar de seguirlo”, relata. Desde entonces, admite, “cada vez fue peor el fanatismo”.

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Hace cuatro años se hizo el tatuaje de la espalda, el segundo que tiene del artista popular. El primero está en la pierna. “Es una parte de mi vida que sentía que tenía que llevar en la piel”, explica.

“Orgullo de llevarlo”

En el taller y en la familia, la reacción se repite. “Me dicen todos que estoy loco”, cuenta entre risas. Y en la calle, la pregunta que más escucha no tiene que ver con el dolor. “Generalmente me preguntan si La Mona lo vio al tatuaje”, dice. La respuesta es no. Más de uno le aconsejó que se lo muestre en persona.

PARA TODA LA VIDA. Agustín Cusumano tiene tatuado al cantante. PARA TODA LA VIDA. Agustín Cusumano tiene tatuado al cantante.

A él le alcanza con llevarlo. “Me encanta tenerlo, siento orgullo de llevarlo a él, que nos representa a todos los argentinos... Llevó el cuarteto al mundo”, sostiene.

Si tiene que elegir una canción, Agustín se queda con “Me desespero”. “Cada vez que la escucho me eriza la piel. Para mí es la mejor canción de La Mona”, afirma. Una segunda favorita también le sale rápido: “Te busco y voy por ti”.

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Para quienes quieran vivir el show de esta noche, las entradas generales cuestan $85.000 más $12.750 de cargo por servicio y se compran en Universo Tickets. La entrada es digital, con un código QR que llega por mail y se muestra en la puerta (se recomienda chequear que todo esté correcto y, de ser posible, llevarla impresa).

Estará prohibido ingresar con mascotas (salvo perros de servicio), perfumes en frasco de vidrio, banderas con palo, reposeras o sillas, conservadoras, vehículos, armas y objetos punzantes, drones, termos, paraguas, peluches y otros objetos.

Entre las miles de personas que se esperan en el Palacio habrá una espalda que La Mona todavía no vio. Agustín no sabe si el cantante la descubrirá algún día. Su pasión, en cambio, la tiene clara: “Es algo que me apasiona”.

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