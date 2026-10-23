El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

“Orgullo de llevarlo”

En el taller y en la familia, la reacción se repite. “Me dicen todos que estoy loco”, cuenta entre risas. Y en la calle, la pregunta que más escucha no tiene que ver con el dolor. “Generalmente me preguntan si La Mona lo vio al tatuaje”, dice. La respuesta es no. Más de uno le aconsejó que se lo muestre en persona.