Política

“No queremos un amontonamiento de dirigentes”: el mensaje de Máximo Kirchner al peronismo

En el Día de la Lealtad, el diputado defendió el liderazgo de Cristina Kirchner y advirtió que la reconstrucción del peronismo debe ir más allá de los acuerdos entre dirigentes. Críticas a la política de Milei.

DÍA DE LA LEALTAD. Máximo Kirchner destacó el rol de Cristina y cuestionó a Milei
DÍA DE LA LEALTAD. Máximo Kirchner destacó el rol de Cristina y cuestionó a Milei
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Máximo Kirchner encabezó este sábado en Chaco el acto por el Día de la Lealtad, donde pidió unidad peronista con propuestas claras y rechazó un simple acuerdo de cúpulas.
  • El diputado cuestionó las políticas de Javier Milei por la caída del salario y respaldó el liderazgo de Cristina Kirchner para encabezar la reconstrucción del movimiento.
  • El planteo intensifica el debate interno en el PJ, donde la dirigencia busca definir una alternativa electoral y programática que responda a las demandas sociales vigentes.
Resumen generado con IA

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) encabezó este sábado un acto por el Día de la Lealtad en Chaco, donde llamó a construir la unidad del peronismo, aunque advirtió que no alcanza con reunir a distintos sectores de la dirigencia si no hay propuestas concretas para responder a los problemas de la sociedad.

Durante su discurso, el referente de La Cámpora centró sus críticas en la situación económica y en las políticas del presidente Javier Milei. Además, reclamó que el peronismo explique cómo pretende recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el financiamiento de la educación, la salud y otros servicios públicos.

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“Tenemos a las familias endeudadas, a las provincias endeudadas y a la Nación endeudada”, sostuvo.

Máximo Kirchner reclamó propuestas para recuperar el poder adquisitivo

El legislador planteó la necesidad de explicar de qué manera se podrían recomponer los ingresos y restablecer el financiamiento de áreas esenciales. “¡Hay que decir cómo se va a hacer para recuperar el poder adquisitivo del salario de la gente! ¿Cómo vamos a poder volver a financiar la universidad, la escuela, los hospitales, los medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas que se nos mueren porque no aparece la insulina?”, expresó.

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También cuestionó los resultados de la gestión nacional y aseguró que las promesas electorales de Milei no se tradujeron en mejoras para la población.

“Hay menos trabajo. Hay menos salario. Hay menos educación. Hay menos salud. Hay menos dignidad. Y sobre todo hay menos oportunidades”, enumeró.

En ese contexto, insistió en que la unidad del peronismo debe construirse a partir de una propuesta capaz de representar las demandas sociales, y no como un simple acuerdo entre dirigentes. “No queremos un amontonamiento de dirigentes. Hay que romper la inercia de los dirigentes conformistas y representar la esperanza de la gente que no puede más”, afirmó.

La defensa de Cristina Kirchner y el llamado a reconstruir el peronismo

Otro de los ejes de su intervención fue la reivindicación del liderazgo de Cristina Kirchner, a quien señaló como una figura central para la reconstrucción del espacio. Ante los militantes, preguntó quién se animaría a volver a poner límites en la Argentina para defender los intereses de la gente. La respuesta del público fue un grito de “Cristina”.

El diputado también destacó el respaldo que, según su interpretación, conserva la expresidenta por su enfrentamiento con los sectores de mayor poder económico. “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa”, expresó.

En la conmemoración del 17 de octubre, Kirchner sostuvo que la fecha debía servir para debatir cómo recuperar la soberanía económica y política del país. En ese sentido, convocó a trabajar para que las familias vuelvan a comer en sus hogares, crezca la industria nacional y se generen empleos de calidad con ingresos dignos.

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Por último, llamó a la militancia a recuperar el vínculo con la sociedad y advirtió que la reconstrucción del peronismo dependerá de su capacidad para representar las necesidades de la población. 

“Nadie le va a regalar nada al pueblo argentino”, señaló, antes de plantear dos caminos posibles: “el de la autocompasión o el de la autoestima”, concluyó. 

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