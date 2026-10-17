“No queremos un amontonamiento de dirigentes”: el mensaje de Máximo Kirchner al peronismo

Máximo Kirchner reclamó propuestas para recuperar el poder adquisitivo

El legislador planteó la necesidad de explicar de qué manera se podrían recomponer los ingresos y restablecer el financiamiento de áreas esenciales. “¡Hay que decir cómo se va a hacer para recuperar el poder adquisitivo del salario de la gente! ¿Cómo vamos a poder volver a financiar la universidad, la escuela, los hospitales, los medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas que se nos mueren porque no aparece la insulina?”, expresó.