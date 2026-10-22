"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Hay cosas sobre las que uno nunca quisiera escribir. La muerte de un amigo es una de ellas. Esta vez me toca hacerlo, con todo el dolor del mundo y con lágrimas en los ojos. Se me fue un hermano. Un incondicional que estuvo en las buenas y en las malas. Falleció el periodista Julio Coronel. Y aunque la tristeza me explote en este momento, siento la necesidad de recordar a este gran profesional, padre de dos hijos, esposo y fanático hincha de San Martín, el club de sus amores.