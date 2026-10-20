Hotesur-Los Sauces: ordenaron unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

Resumen para apurados
- Casación ordenó este martes en Buenos Aires unificar el juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces, priorizando la celeridad procesal.
- Los expedientes investigan presunto lavado de dinero y retornos a través del alquiler de hoteles y propiedades a empresarios beneficiados con contratos públicos.
- El proceso, que será presencial en Comodoro Py, marcará el primer juicio oral de Máximo Kirchner y sumará presión judicial sobre la expresidenta ya condenada.
La Justicia resolvió este martes que las causas Hotesur y Los Sauces se tramitarán en un único juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para este viernes 23 de octubre. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, votaron a favor de unificar los expedientes, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.
De esta manera, hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal Mario Villar y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.
Por qué la Cámara de Casación decidió unificar las causas
En su resolución, los magistrados recordaron que durante la etapa de instrucción ya se había considerado que la tramitación conjunta era la alternativa más conveniente para garantizar la celeridad, la economía procesal y una administración de justicia más rápida.
Además, sostuvieron que separar los expedientes atentaba contra la posibilidad de que los planteos de los acusadores recibieran una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.
Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de hoteles y propiedades a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.
En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre sus principales acusados a Lázaro Báez. Los Sauces, en tanto, se centra en propiedades de los Kirchner e involucra a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Cristina Fernández de Kirchner está acusada en ambos expedientes por asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados y afrontará su primer juicio oral.
Para la ex presidenta, el debate se suma a su situación judicial: ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, cumple prisión domiciliaria y también enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.
Cómo será el juicio por Hotesur y Los Sauces
El Tribunal Oral Federal 5 dispuso que el debate se desarrolle de manera exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales. Las sesiones se realizarán los lunes, viernes y sábados en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, donde también se lleva adelante el juicio por los Cuadernos.