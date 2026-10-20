Política

Hotesur-Los Sauces: ordenaron unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara de Casación revocó la decisión de separar ambos expedientes, que investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al patrimonio de la familia Kirchner.

HOTESUR-LOSSAUCES. Cristina y Máximo Kirchner, entre los principales acusados.
HOTESUR-LOSSAUCES. Cristina y Máximo Kirchner, entre los principales acusados.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Casación ordenó este martes en Buenos Aires unificar el juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces, priorizando la celeridad procesal.
  • Los expedientes investigan presunto lavado de dinero y retornos a través del alquiler de hoteles y propiedades a empresarios beneficiados con contratos públicos.
  • El proceso, que será presencial en Comodoro Py, marcará el primer juicio oral de Máximo Kirchner y sumará presión judicial sobre la expresidenta ya condenada.
Resumen generado con IA

La Justicia resolvió este martes que las causas Hotesur y Los Sauces se tramitarán en un único juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para este viernes 23 de octubre. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, votaron a favor de unificar los expedientes, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia. 

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

De esta manera, hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal Mario Villar y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.

Por qué la Cámara de Casación decidió unificar las causas

En su resolución, los magistrados recordaron que durante la etapa de instrucción ya se había considerado que la tramitación conjunta era la alternativa más conveniente para garantizar la celeridad, la economía procesal y una administración de justicia más rápida.

Además, sostuvieron que separar los expedientes atentaba contra la posibilidad de que los planteos de los acusadores recibieran una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.

Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de hoteles y propiedades a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Demoraron a Máximo Kirchner por circular en una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur

Demoraron a Máximo Kirchner por circular en una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur

En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre sus principales acusados a Lázaro Báez. Los Sauces, en tanto, se centra en propiedades de los Kirchner e involucra a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Cristina Fernández de Kirchner está acusada en ambos expedientes por asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados y afrontará su primer juicio oral.

La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

Para la ex presidenta, el debate se suma a su situación judicial: ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, cumple prisión domiciliaria y también enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.

Cómo será el juicio por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso que el debate se desarrolle de manera exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales. Las sesiones se realizarán los lunes, viernes y sábados en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, donde también se lleva adelante el juicio por los Cuadernos.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresMáximo KirchnerRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El PJ volvió a pedir la libertad de Cristina

El PJ volvió a pedir la libertad de Cristina

Máximo Kirchner: “Si ganamos las elecciones se auditará cada uno de los RIGI”

Máximo Kirchner: “Si ganamos las elecciones se auditará cada uno de los RIGI”

“No queremos un amontonamiento de dirigentes”: el mensaje de Máximo Kirchner al peronismo

“No queremos un amontonamiento de dirigentes”: el mensaje de Máximo Kirchner al peronismo

Lo más popular
Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
1

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
3

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
4

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
5

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
3

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Comentarios