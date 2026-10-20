Hotesur-Los Sauces: ordenaron unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

La Justicia resolvió este martes que las causas Hotesur y Los Sauces se tramitarán en un único juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para este viernes 23 de octubre. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, votaron a favor de unificar los expedientes, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.