75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Mario Bazán.- “En el tercer o cuarto grado de la escuela, en unas vacaciones de invierno, me fui a visitar a mis tías de mi Metán a Salta capital. La rutina diaria era un cassette mal grabado y a mis 10 años me pasé ‘Yendo de la cama al living’ durante todo el receso. Fue fundacional. Luego descubro ‘Parte de la religión’ y ese disco lo fue todo. Encaré una carrera de investigación vertiginosa y el mejor lugar fue la radio emisora de mi ciudad, donde en un estante algo desbaratado yacían como piedras preciosas en el barro ‘Piano bar’, ‘Clics modernos’ y todo Serú y Sui Generis. Todo se trata de disfrutar de su obra maestra”.