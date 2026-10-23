75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

1. El nacimiento de una leyenda
Nació el 23 de octubre de 1951, en Buenos Aires, como Carlos Alberto García Moreno. Ya de grande, y tras una pelea con su madre, se cambió el último apellido a Lange.
2. Una familia numerosa
Fue el mayor de cuatro hermanos, hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange.
3. Una infancia entre lujos
Creció en un petit hotel de Caballito, con cancha de paleta, montacargas y cocineras.
4. El primer piano
A los tres años comenzó a tocar un pequeño piano de plástico e imitaba melodías que escuchaba silbar.
5. El viaje que lo marcó
Cuando sus padres viajaron a Europa, quedó al cuidado de su abuela y sufrió una fuerte crisis emocional. Tras ese episodio, fue diagnosticado con vitiligo.
6. El origen del bigote bicolor
El vitiligo alteró la pigmentación de su piel y, con los años, se convirtió en uno de sus rasgos distintivos.
7. Un alumno prodigioso
A los cinco años ingresó al Conservatorio Thibaud-Piazzini para estudiar música clásica.
8. El oído absoluto
Durante una reunión familiar, identificó una cuerda desafinada de la guitarra de Eduardo Falú.
9. El desafío de Falú
El músico le pidió que identificara la cuerda; Charly señaló correctamente la quinta, afinando su leyenda de niño prodigio.
10. Profesor de piano a los 13
Se graduó en piano, teoría y solfeo después de formarse en el conservatorio porteño.
11. Bach, Chopin y Mozart
Antes de descubrir el rock, interpretó obras de los grandes compositores de la música clásica.
12. La primera canción
A los nueve años compuso “Corazón de hormigón”, inspirado por un enojo con su madre.
13. Los artistas en su casa
Por el hogar familiar pasaron figuras como Mercedes Sosa, Atilio Stampone, Ariel Ramírez y Eduardo Falú.
14. Tocar con los ojos cerrados
Su madre solía pedirle que interpretara el piano sin mirar las teclas, incluso de espaldas al instrumento.
15. El colegio que lo acercó al rock
Estudió en el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde comenzó a formar sus primeras bandas.
16. La primera banda
Integró To Walk Spanish junto a Juan Carlos Bellia, durante sus años de formación musical.
17. El encuentro con Nito Mestre
En la adolescencia conoció al músico con quien construiría una de las sociedades más importantes del rock argentino.
18. Nace Sui Generis
Junto a Nito Mestre, convirtió un proyecto musical juvenil en uno de los dúos más populares del país.
19. Su debut discográfico
En 1972 participó en “Cristo Rock”, el primer álbum de Raúl Porchetto.
20. La aparición de “Vida”
Sui Generis publicó en 1972 su primer disco, que comenzó a abrirle las puertas del público masivo.
21. “Confesiones de invierno”
En 1973 lanzó con Sui Generis un álbum que consolidó la popularidad del dúo.
22. La primera visita a Tucumán
El 29 de junio de 1974, Sui Generis actuó en el salón de actos del Instituto Técnico.
23. “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”
En 1974 publicó con Sui Generis un álbum que incorporó una mirada crítica sobre la realidad argentina.
24. El nacimiento de PorSuiGieco
Compartió un proyecto musical con León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio.
25. La despedida de Sui Generis
En septiembre de 1975, dos funciones multitudinarias en el Luna Park marcaron el final del dúo.
26. Un adiós convertido en disco
“Adiós Sui Generis” inmortalizó las presentaciones de despedida y se convirtió en un registro histórico del rock nacional.
27. Una nueva aventura musical
En 1976 formó La Máquina de Hacer Pájaros, con una propuesta cercana al rock progresivo y sinfónico.
28. “La Máquina de Hacer Pájaros”
El grupo publicó en 1976 su primer álbum, con una sonoridad diferente de la etapa de Sui Generis.
29. “Películas”
En 1977, La Máquina de Hacer Pájaros editó su segundo disco, antes de disolverse.
30. El regreso a Tucumán con La Máquina
En enero de 1977 actuó en el Palacio de los Deportes, durante un ciclo cultural organizado por el Banco de la Provincia.
31. El nacimiento de Migue García
En 1977 nació su hijo Miguel, conocido artísticamente como Migue García.
32. La formación de Serú Girán
En 1978 se unió a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro para crear una banda fundamental del rock argentino.
33. El primer disco de Serú Girán
El grupo publicó en 1978 su álbum debut y comenzó a construir una identidad musical propia.
34. “La grasa de las capitales”
En 1979, Serú Girán lanzó un disco de fuerte contenido crítico sobre la sociedad argentina.
35. Una multitud en plena dictadura
El 30 de diciembre de 1980, Serú Girán reunió a unas 60.000 personas en un recital en La Rural.
36. “Bicicleta”
En 1980, Serú Girán publicó uno de sus álbumes más reconocidos, con canciones que se volverían clásicos.
37. Serú Girán en Tucumán
En mayo de 1981, la banda actuó en Caja Popular, donde presentó parte de su repertorio ante el público tucumano.
38. “Peperina”
En 1981, Serú Girán lanzó otro de sus discos fundamentales, que amplió su influencia sobre el rock nacional.
39. El cierre de Serú Girán
En 1982, la banda publicó “No llores por mí, Argentina”, en una etapa de transición hacia las carreras individuales.
40. La carrera solista
En 1982 publicó “Yendo de la cama al living”, su primer álbum de canciones como solista.
41. La música para el cine
Ese mismo año compuso la banda sonora de “Pubis angelical”, dirigida por Raúl de la Torre.
42. “No bombardeen Buenos Aires”
La canción de su primer disco solista reflejó el clima de la Guerra de Malvinas y la violencia de aquellos años.
43. “Clics modernos”
En 1983 lanzó un álbum grabado en Nueva York que renovó el sonido del rock argentino con influencias electrónicas y pop.
44. “Los dinosaurios”
Incluyó en “Clics modernos” una canción que se convirtió en una de las denuncias musicales más perdurables de la dictadura.
45. Un recital multitudinario en Tucumán
En abril de 1983 presentó su etapa solista en el Palacio de los Deportes, ante una concurrencia excepcional.
46. Un comentario inolvidable
Durante aquel recital tucumano bromeó sobre los incidentes ocurridos en un espectáculo anterior de Nito Mestre: “A Tucumán hay que venir con casco”.
47. El escándalo de los pantalones
En 1984, después de bajarse los pantalones durante un recital en Mendoza, repitió el gesto en Tucumán, pero llevaba un short debajo.
48. “Piano Bar”
En 1984 publicó un álbum de sonido más crudo y rockero, con clásicos como “Demoliendo hoteles” y “Raros peinados nuevos”.
49. “Tango”, junto con Pedro Aznar
En 1986 se reunió con su antiguo compañero de Serú Girán para grabar un proyecto compartido.
50. Charly vuelve a Tucumán
En abril de 1986 actuó con Pedro Aznar en Villa Luján, en una presentación que combinó música y estética tanguera.
51. “Parte de la religión”
En 1987 publicó otro de sus discos solistas esenciales, con canciones que reafirmaron su lugar como compositor.
52. Junto a las estrellas internacionales
En 1988 participó en los conciertos de Amnistía Internacional en Buenos Aires, junto con artistas como Bruce Springsteen y Peter Gabriel.
53. “Cómo conseguir chicas”
En 1989 publicó un álbum que mostró nuevas facetas de su escritura musical y de sus experimentaciones sonoras.
54. El Himno que llegó a los tribunales
En 1990 lanzó su versión del Himno Nacional Argentino y debió afrontar una controversia judicial por su interpretación.
55. La reunión de Serú Girán
En 1992 volvió a compartir escenario con Lebón, Aznar y Moro, incluidos dos recitales multitudinarios en River Plate.
56. Charly regresa a Floresta
En julio de 1992 actuó en Sportivo Floresta, en otra de sus presentaciones recordadas por el público tucumano.
57. “La hija de la lágrima”
En 1994 publicó una ambiciosa ópera rock, con María Gabriela Epumer entre los músicos convocados.
58. Un encuentro con los Beatles
En 1995 publicó “Estaba en llamas cuando me acosté”, un álbum en vivo que incluyó versiones de canciones de Los Beatles.
59. El nacimiento de Say No More
En 1996 consolidó una nueva identidad artística con un disco que dio nombre a una etapa experimental de su carrera.
60. Mercedes Sosa canta a Charly
En 1997 participó en “Alta fidelidad”, un álbum en el que Mercedes Sosa interpretó sus composiciones.
61. Una noche tucumana que nunca ocurrió
El 12 de septiembre de 1998 debía actuar en Caja Popular, pero no se presentó y el episodio terminó en los tribunales.
62. El salto desde un hotel
En 2000 protagonizó en Mendoza uno de los episodios más impactantes de su vida: saltó desde el noveno piso de un hotel hacia una pileta.
63. “Influencia”
En 2002 publicó un álbum que incluyó canciones propias y versiones, y reafirmó su vigencia musical.
64. El piano de espaldas en Tucumán
En 2002 tocó de espaldas al instrumento durante una presentación en el club Central Córdoba.
65. “Rock and Roll Yo”
En 2003 lanzó un nuevo álbum solista, con “Asesíname” como uno de sus temas destacados.
66. Una noche interminable en Tucumán
En diciembre de 2003 tocó en el Palacio de los Deportes y continuó después con una actuación hasta el amanecer en la Sociedad Francesa.
67. Ocho minutos en Cosquín Rock
En 2004, un retraso y problemas técnicos marcaron su presentación en el festival, que terminó entre incidentes y destrozos en el escenario.
68. “Kill Gil”
El proyecto discográfico, trabajado durante años, terminó publicándose oficialmente en 2010, después de una larga historia de grabaciones y filtraciones.
69. Una etapa de crisis personal
En 2008 atravesó graves problemas de salud y adicciones, que derivaron en una internación y un tratamiento de rehabilitación.
70. La recuperación junto a Palito Ortega
Durante su recuperación, permaneció en la quinta de Palito Ortega en Luján, donde volvió a trabajar en su música.
71. El regreso con “Deberías saber por qué”
En 2009 volvió a la actividad musical después de su internación y presentó una nueva canción que marcó su regreso.
72. La última visita musical a Tucumán
El 9 de julio de 2010 ofreció un recital gratuito en la plaza Independencia, como cierre de los festejos por el Día de la Independencia.
73. “Random”
En 2017 publicó un álbum de estudio que mostró que su capacidad creativa seguía activa después de décadas de trayectoria.
74. “La lógica del escorpión”
En 2024 lanzó un nuevo álbum de estudio, con canciones propias y versiones, y volvió a ocupar el centro de la conversación musical.
75. Los 75 años de un ícono
Hoy Charly García cumple 75 años.
Voces tucumanas
Chechi Bazzano.- “Es el Mozart de hoy, un genio de la cultura argentina. Entró en mi vida en la Primaria con Sui Generis y fue uno de los músicos que más me influenció junto con Luis Alberto Spinetta”.
Luis Gómez Salas.- “Su música es imprescindible, tiene altísimos condimentos de lo clásica y una gran fusión con el tango, lo que la hace muy profunda. En su lírica despliega una radiografía de nuestra sociedad a nivel histórico y emocional. Me gustan todas sus etapas porque ha sido como muy coherente toda su carrera, con un nivel de actualización formidable. Sus obras nunca pasen de moda ni dejen de ser escuchadas. Al homenajearlo, siguen en vigencia”.
Lucho Hoyos.- “Mi formación iniciática musical ocurrió con el rock sinfónico y el folclore. En medio, se aparece Charly García y toda su magia; por mi origen, sólo lo admiraba, pero inevitablemente su obra me impregnó a tal punto que el rock siempre estuvo presente en mis arreglos folclóricos como un estilete. Mi glorioso colegio, el Instituto Técnico de la UNT, lo trajo en dos ocasiones junto a Nito Mestre y también vino a presentar ‘No bombardeen Buenos Aires’ en el Palacio de los Deportes. Y ahí estuvimos. Larga vida para el gran Charly y ojalá siga su incesante vuelo creativo”.
Negro Burgo.- “Rendirle homenaje es algo necesario. Su forma de componer es riquísima: reúne música clásica, tango, mucho rock, blues, canciones de amor, acústico... es larguísimo pensar en una definición. Charly es un género musical en sí mismo, es como lo más completo que he podido escuchar y le sigo encontrando cosas, detalles, ritmos, tecnología innovadora y poesía. Lo que más me gusta es La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo increíble, aunque Sui Generis me da en el corazón. Es un honor poder tocar su música, la siento propia, es una escuela y aprendemos muchísimo de él. Y la respuesta de la gente es inmediata”.
Marcos Rodríguez.- “Su música es una brújula emocional, una forma de entender el mundo, de sobrellevar momentos difíciles y de celebrar la vida. Hoy, compartir su obra junto a amigos y colegas es una forma simple y honesta de agradecer todo lo que nos dio. Es música que sigue viva”.
Francis Moreno.- “Tenía 13 años y en la guerra de Malvinas, el Gobierno militar ordenó no pasar música en inglés. Entonces llegó a mis manos un cassette de Sui Generis y empecé a indagar y a sumergirme en su obra. Como pianista, Charly fue y es mi principal referente por su universo infinito, desde la exquisitez de La Máquina de Hacer Pájaros y la genialidad suprema de Serú Girán, hasta su inmensa carrera solista. Al conocer sus canciones, entendí otra forma de tocar y de sentir: me conmovieron y me siguen conmoviendo y enseñando hasta hoy, con la misma intensidad”.
Mario Bazán.- “En el tercer o cuarto grado de la escuela, en unas vacaciones de invierno, me fui a visitar a mis tías de mi Metán a Salta capital. La rutina diaria era un cassette mal grabado y a mis 10 años me pasé ‘Yendo de la cama al living’ durante todo el receso. Fue fundacional. Luego descubro ‘Parte de la religión’ y ese disco lo fue todo. Encaré una carrera de investigación vertiginosa y el mejor lugar fue la radio emisora de mi ciudad, donde en un estante algo desbaratado yacían como piedras preciosas en el barro ‘Piano bar’, ‘Clics modernos’ y todo Serú y Sui Generis. Todo se trata de disfrutar de su obra maestra”.
Los shows tributo de las bandas locales
- Desde las 21.30 y con entrada libre y gratuita, en el bar Irlanda (Catamarca 380) esta noche terminará la serie de tres días de festejos para Charly García con Jardín de Gentes, Kurosawa y Total Interferencia.
- A las 22, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), estará “Lucho canta Charly”, con Lucho Hoyos al frente de una banda tributo en un recorrido que irá desde Sui Generis hasta la etapa solista del músico.
- Pasada la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), Kurosawa dará su segundo recital consecutivo con temas de García, que repetirá mañana.
- Y también mañana sábado, La Gesta Cultural (avenida Alem 747) tendrá su propio festival con los shows de bandas en vivo, proyecciones y feria, con la intervención de Luis Gómez Salas como músico anfitrión.