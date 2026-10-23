Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Nada se pierde y todo se transforma en el folclore romántico salteño. Cuando desapareció el grupo Los Huayra, nació Ahyre en 2019 y desde entonces -pandemia de por medio- su sonido recorre salas y festivales en todo el país. El grupo integrado por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado (llegado de Los 4 de Salta), a quienes se suma Guido Bertini, arribará esta noche a las 21 al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), para presentar su nuevo espectáculo, “Faro”.
El show comparte nombre con su tercer disco de estudio, y el recital abarcará un repaso por los clásicos que marcan su corta pero fecunda trayectoria (aunque sus miembros acreditan muchos años en los escenarios con otros proyectos) y que levantan como bandera de su estilo. Ya con su primer álbum, la banda logró el premio Gardel como Mejor Grupo de Folclore. En 2024 ganaron dos gaviotas de plata en el exigente Festival de Viña del Mar, a mejor canción y mejor interpretación de folclore por “La Luna”; y obtuvieron el segundo Gardel por “Eco”. Ese año también recibió distinciones en los festivales de Cosquín y de Jesús María.
Con una puesta en escena renovada, el espectáculo propone combinar la potencia vocal del grupo con una identidad sonora que fusiona las raíces del folclore latinoamericano y los matices contemporáneos para acercar el género a las nuevas generaciones.
Por las peñas
Las zambas y chacareras recorrerán el circuito de las peñas locales, con el agregado del humor en la noche de La Casa de Yamil (España 153), donde estarán Matías Aguirre y Marcelo El Negro Aguirre junto a Los Bohemios de Tucumán -Willy Flores-.
En Casa Barrio (9 de Julio 1.032), el número central será el recital del santiagueño Demi Carabajal sobre las 23, aunque la actividad comenzará a las 20 con un taller de danzas tradicionales a cargo de Pedro Costas; sus participantes accederán gratis al show.
El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208) estará volcado al folclore hoy desde las 21, con la presencia en vivo de Nico Segovia (en su fiesta de cumpleaños), Fede Peludero y Joma y Sullka Wara.
“La misma madera” es la propuesta que Rubén Cruz y Francisco Santamarina desplegarán en El Cardón (Las Heras 50); mientras que a tres cuadras, en el bar Las Heras (Las Heras 312) se presentarán los Duendes Copleros. La juventud se hará presente en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) con Natal, Raíces Taficeñas, Estrella Cocha y Changalay. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Nancy Pedro con Vivi Vargas, Miguel Aragón, Daniel Saba y Franco Véliz; y en Lo de la Paliza (Laprida 181) actuarán Fede Correjidor y La R-Junta.
Gratis en el interior
Por aparte, a las 10 y en la plaza San Martín de Trancas, el grupo Herencia Coplera invita a un encuentro colectivo de coplas con participación gratuita para revalorizar ese género de la canción popular, con la presencia de alumnos y docentes de escuelas de la zona.
Además, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850), a las 20 y con entrada libre tendrá lugar la 4° muestra anual “Lucero de mis pagos”, con los integrantes de la Escuela de Folclore Alma Criolla que dirige Luciana María González, en un encuentro dedicado a reivindicar las raíces.