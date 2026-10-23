Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El show comparte nombre con su tercer disco de estudio, y el recital abarcará un repaso por los clásicos que marcan su corta pero fecunda trayectoria (aunque sus miembros acreditan muchos años en los escenarios con otros proyectos) y que levantan como bandera de su estilo. Ya con su primer álbum, la banda logró el premio Gardel como Mejor Grupo de Folclore. En 2024 ganaron dos gaviotas de plata en el exigente Festival de Viña del Mar, a mejor canción y mejor interpretación de folclore por “La Luna”; y obtuvieron el segundo Gardel por “Eco”. Ese año también recibió distinciones en los festivales de Cosquín y de Jesús María.