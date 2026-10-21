HOTESUR-LOS SAUCES. Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir de forma virtual el inicio del juicio.

Resumen para apurados
- El TOF 5 autorizó a Cristina y Máximo Kirchner a seguir este viernes de forma virtual el inicio del juicio Hotesur-Los Sauces en Comodoro Py por cuestiones organizativas.
- El tribunal aprobó por mayoría la virtualidad luego de que Casación unificara las causas, complicando la logística para coordinar la presencia física a tiempo.
- La autorización virtual regirá solo durante la lectura de cargos; una vez finalizada esa etapa inicial, la presencia de los imputados en las audiencias será obligatoria.
La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner, no tendrán que presentarse este viernes en los tribunales de Comodoro Py para la primera audiencia del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 5, que modificó la organización del debate tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que unificó ambos expedientes en un solo proceso.
El tribunal dispuso que los imputados puedan participar de manera virtual durante la primera etapa, destinada a la lectura de las acusaciones. La medida fue aprobada por mayoría, con los votos de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni.
Por qué se autorizó la participación virtual
En la resolución, Michilini explicó que la decisión de Casación obliga a reorganizar aspectos del juicio, especialmente los relacionados con la convocatoria y la presencia de los acusados en la audiencia inicial.
El magistrado señaló que el fallo de la Cámara se conoció cuando faltaba poco tiempo para el inicio del debate, lo que representa una dificultad concreta para organizar, en ese plazo, la comparecencia personal de todos los imputados de ambas causas.
No obstante, aclaró que la autorización tiene un alcance limitado. Una vez finalizada la lectura de las acusaciones, la intervención de los acusados en los restantes actos del proceso deberá ser presencial.
La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia. En su postura, sostuvo que los imputados deben concurrir personalmente a Comodoro Py tanto para la lectura de las piezas procesales como para las declaraciones indagatorias previstas para una etapa posterior.