Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán acordó con la Nación desistir de dos juicios iniciados durante el macrismo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
- Las demandas habían sido impulsadas años atrás contra la gestión de Mauricio Macri por reclamos de fondos, resolviéndose ahora mediante la compensación de deudas mutuas.
- El acuerdo consolida el vínculo político entre Jaldo y la Casa Rosada, facilitando el saneamiento financiero de la provincia y destrabando recursos clave.
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