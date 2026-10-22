Política

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

La medida se adoptó en el marco del convenio que instrumentó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Las claves de las demandas.

CASA DE GOBIERNO. Imagen de archivo
CASA DE GOBIERNO. Imagen de archivo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán acordó con la Nación desistir de dos juicios iniciados durante el macrismo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
  • Las demandas habían sido impulsadas años atrás contra la gestión de Mauricio Macri por reclamos de fondos, resolviéndose ahora mediante la compensación de deudas mutuas.
  • El acuerdo consolida el vínculo político entre Jaldo y la Casa Rosada, facilitando el saneamiento financiero de la provincia y destrabando recursos clave.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mauricio MacriOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?
3

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres
4

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
5

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Discapacidad: el Gobierno cedió, hubo acuerdo y ocho diputados tucumanos votaron a favor

Discapacidad: el Gobierno cedió, hubo acuerdo y ocho diputados tucumanos votaron a favor

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Milei endureció su mensaje por Malvinas: “Los ingleses están inquietos y los vamos a seguir incomodando”

Milei endureció su mensaje por Malvinas: “Los ingleses están inquietos y los vamos a seguir incomodando”

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trata la eliminación de 59 tasas

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trata la eliminación de 59 tasas

Comentarios