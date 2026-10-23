Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

Etiquetas para todos los gustos

Al elaborar vinos de dos zonas que son prácticamente opuestas, la bodega construyó un portfolio con perfiles que no se parecen entre sí. Hoy tienen 13 etiquetas en el mercado. "El factor común que las une es la expresión frutal que tienen los vinos de acuerdo a la zona", explican. Hay líneas con más estructura, de colores profundos y crianzas prolongadas; y otras más frescas, donde la acidez y la fruta toman el protagonismo. "Buscamos siempre que se exprese la fruta que representa el lugar. Por ejemplo, algunos Malbec en Jujuy tienen notas herbales y mentoladas, y eso es la identidad del material genético de acá", destacan.