Política

El PJ volvió a pedir la libertad de Cristina

La ex presidenta saludó a los simpatizantes desde el balcón donde permanece detenida.

DÍA DE LA LEALTAD. Cristina Kirchner saludó a la militancia que se acercó a San José 1111.
DÍA DE LA LEALTAD. Cristina Kirchner saludó a la militancia que se acercó a San José 1111.
Por Redacción Política Hace 5 Hs

El peronismo llevó a cabo este sábado distintos actos por el Día de la Lealtad, en una fecha en la que el Partido Justicialista (PJ) volvió a reclamar por “la libertad” de la expresidenta Cristina Kirchner y el “fin de su proscripción”, ante la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria desde junio de 2025 por la condena en la causa Vialidad.

Después de los actos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, llevaron adelante en Chaco y La Matanza, respectivamente, una nutrida columna de militantes se movilizó hasta el departamento de San José 1111, donde Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria.

La exmandataria salió al balcón pasadas las 17 y saludó a la militancia, que se había reunido en esa zona del centro porteño pasadas las 15. Antes, el Sindicato de la Carne la había agasajado con un asado. “Hace 81 años, el pueblo argentino escribió una de las páginas más luminosas de su historia política. El 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a sus cargos por un sector de las Fuerzas Armadas que no toleraba lo que había hecho desde la Secretaría de Trabajo y Previsión: reconocer a los trabajadores como sujetos de derechos. Días después fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Creyeron que, apartando al líder, apagarían la esperanza. Se equivocaron”, expresó el PJ en un comunicado.

Y prosiguió: “En la madrugada del 17 de octubre, desde los frigoríficos de Berisso y Ensenada, desde las fábricas de Avellaneda, Lanús y todo el conurbano, miles de trabajadoras y trabajadores comenzaron a caminar hacia la Plaza de Mayo. Cruzaron el Riachuelo como pudieron cuando les levantaron los puentes. Exigían la libertad de Perón. Y no se fueron hasta conseguirla. Cerca de la medianoche, Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada a un pueblo que se había hecho protagonista de su propio destino. Ese día nació el peronismo y los peronistas lo celebramos como Día de la Lealtad”.

“Aquella no fue la última vez que el poder intentó silenciar al movimiento nacional. Durante dieciocho años, tras el golpe de 1955, el peronismo fue proscripto, su líder exiliado y hasta su nombre prohibido. Pero la voluntad popular, organizada y perseverante, logró lo que parecía imposible: el regreso de Perón a la Argentina”, consignó el texto difundido por la mañana.

El PJ comparó así la detención de Perón con la de la expresidenta. “Hoy la historia vuelve a interpelarnos. Cristina Fernández de Kirchner, primera y única mujer electa y reelecta presidenta de la Nación, por la voluntad soberana del pueblo argentino, se encuentra detenida en San José 1111 donde padece un régimen de visitas restringido que ni siquiera se aplica a los narco traficantes o a los condenados por delitos de lesa humanidad”, señalaron desde el peronismo.

Y cerró: “Todo ello tras una condena sin pruebas, en la que se torció el derecho y se falsificaron los hechos, por parte de un tribunal cuyo presidente jugaba el futbol en la quinta de Mauricio Macri con el Fiscal que acusaba. Esa condena le impone, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, siendo este el verdadero objetivo de la persecución y no la condena principal”.

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