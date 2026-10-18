El PJ volvió a pedir la libertad de Cristina

La exmandataria salió al balcón pasadas las 17 y saludó a la militancia, que se había reunido en esa zona del centro porteño pasadas las 15. Antes, el Sindicato de la Carne la había agasajado con un asado. “Hace 81 años, el pueblo argentino escribió una de las páginas más luminosas de su historia política. El 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a sus cargos por un sector de las Fuerzas Armadas que no toleraba lo que había hecho desde la Secretaría de Trabajo y Previsión: reconocer a los trabajadores como sujetos de derechos. Días después fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Creyeron que, apartando al líder, apagarían la esperanza. Se equivocaron”, expresó el PJ en un comunicado.